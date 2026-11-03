Iñigo Pérez: "La incapacidad o mal planteamiento del técnico se lleva por delante a los jugadores"

El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, ha asumido la "responsabilidad" de la goleada sufrida este martes ante el Paris Saint-Germain (0-6) en la fase de liga de la Liga de Campeones, y ha asegurado que su "incapacidad o mal planteamiento" se ha llevado "por delante a los jugadores a nivel individual".

"Después de un partido así hay muchísimo dolor. Hay que asumir la responsabilidad de lo que ha sucedido y veremos si somos capaces de revertir esta sensación de amargura que tenemos ahora", señaló en declaraciones a Movistar+.

El técnico del conjunto castellonense analizó lo ocurrido en La Cerámica, donde los parisinos anotaron cuatro goles en los primeros 17 minutos. "Hay un poco de todo, creo que hay algún error de concepto en cuanto a cómo jugarles, algún error de mentalidad en cuanto a cómo afrontar estos mazazos cuando los recibes, y seguramente los mayores errores como técnico los he cometido yo a la hora de poder plantear una idea y poder ejecutar otra. Cuando pierdes un partido de este modo, no hay otra forma que apuntar, en este caso, al que habla", subrayó.

"Cuando pierdes como hoy, es una evidencia que el entrenador no lo ha planteado del modo adecuado. Más allá de que con los ideales y las creencias que tengo como entrenador, quizás mañana volvería a plantear el mismo partido, corrigiendo ciertos matices. Es momento de asumir el dolor y no pensar mucho más allá", añadió.

Por último, habló de la actuación de Carlos Maciá. "Carlos tiene que estar orgulloso del partido que ha hecho. Es un chico que acaba de cumplir 18 años y está jugando contra Vitinha, que posiblemente sea el mejor mediocentro. No creo que sea falta de agresividad, sino quizá de incapacidad o mal planteamiento del técnico, que se lleva por delante a los jugadores a nivel individual en el partido de hoy", finalizó.