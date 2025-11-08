Iñigo Pérez: "No existe fragmentación grupal en el Rayo"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, dejó claro que "no existe fragmentación" en el banquillo de su equipo después de la incertidumbre sembrada el jueves en Conference League, confiando en una motivación extra el domingo contra el Real Madrid.

El técnico de los madrileños explicó por qué no atendió a los medios después del 3-2 contra el Poznan y apuntó que no tuvo nada que ver con su discusión con Ivan Balliu en el campo. "La lectura es simple. Hay que dejar claro que no hay falta de respeto de Ivan Balliu. Hay unas imágenes, uno que es juzgado, el entrenador es el querido. Agradezco los apoyos, pero no ha sido el caso", dijo.

"Es una situación que acepto que pase dentro del terreno de juego porque he sido jugador. Ivan y yo tenemos una amistad muy profunda y por eso mantengo esa conversación delante del público. No va más allá. No está relacionado con que yo abandone rápidamente el estadio por una indisposición personal. Entiendo que es jugoso, pero el domingo viene el campeón de un montón de títulos, tendremos barra libre para todos", añadió.

"No existe fragmentación grupal en el Rayo Vallecano. Las familias más potentes, las mejor estructuradas son aquellas que tienen esta capacidad de poder discernir sin que haya líneas entre el cuerpo técnico y los jugadores, en cuanto al debate y a la discusión. Yo tomo decisiones pero no hay más recorrido", insistió.

Pérez insistió en que su huída "no tuvo nada que ver" con el partido, y fue lo que explicó a sus jugadores en el vestuario. "Hubo una conversación postpartido, en el descanso hablé pausado. Yo expresé aquello que tiene que ver con mi falta en la rueda de prensa, por qué me iba rápido, no hubo una conversación o una bronca respecto al partido, o lo de Ivan", dijo.

"No es un desplante. Él me da la mano normal, es una conversación privada. No sé si se está perdiendo el respeto al entrenador, yo no noto faltas de respeto hacia mí, al revés. Siempre he notado su respaldo. Nunca voy a tener un grupo así. El presidente jugó un poco al teléfono escacharrado y queda también disculpado", insistió sobre la falta de conocimiento sobre los sucedido.

Sobre la visita del Real Madrid, el técnico del Rayo confesó que la afición estará deseosa de volver a Vallecas tras el éxtasis de la remontada del jueves. "Imagino a la afición que están contando las horas para venir a Vallecas. Dame Vallecas, por favor. Es como entrar a una farmacia y pedir Vallecas. La catarsis del otro día, es un sanitorio para todos los que tenemos la oportunidad de venir a Vallecas", dijo.

"Los momentos no los eliges pero el contexto es muy bueno. Jugar un jueves, irte a casa con esta explosión, liberación emocional de equipo y afición, marcar goles, y que con esta brevedad tengas otro partido en Vallecas contra el Real Madrid que sabemos que supone un incentivo añadido, está muy bien", añadió.

Por otro lado, Pérez explicó que el Madrid de Xabi Alonso tiene matices con respecto al de Carlo Ancelotti. "Hay matices diferenciales, son casi los mismos jugadores. Hay alguna diferencia en organización, y sobre todo a nivel defensivo, un punto de agresividad en sus líneas, con presión alta. Es hacia donde va a ir el fútbol moderno creo, los equipos más potentes del mundo empiecen a ser dominadores en las parcelas defensivas", apuntó.

"Ellos van a venir sabiendo que les cuesta ganar o que llevan tiempo sin ganar por lo tanto debemos estar alerta. No espero otro partido en el que no nos cueste ganar, no nos sea difícil imponernos, aparte del nivel, porque siempre nos pasa. Somos el Rayo y podemos ganar a cualquiera y perder contra cualquiera y en Vallecas. Intento modificarlo", añadió.

Por otro lado, el preparador navarro confesó que el tiempo de descanso desde el jueves es escaso y pidió pensar más en la afición que tantos comités corporativistas. "No es un tiempo adecuado par la preparación y el descanso pero nos toca seguir en la rueda. Aceptación. Es un año impresionante, jueves, domingo. Demasiado corporativismos y hay poco hacia los aficionados. Podríamos cuidar un poco más a los que te aplauden y no te silban", terminó.