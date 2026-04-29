Iñigo Pérez: "El temor a jugar semifinales, bien entendido, es muy positivo"

Inigo Perez, head coach of Rayo Vallecano, looks on during the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Rayo Vallecano and AEK Athens FC at Estadio de Vallecas on April 09, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha opinado que "el temor a jugar semifinales, bien entendido, es muy positivo", en alusión al partido que tendrá su equipo este jueves contra el Racing de Estrasburgo en la ida de esa misma ronda de la Conference League 2025-26.

"No tengo nervios, de verdad. Es un escenario que los jugadores lo han conseguido desde hace dos años y medio que venimos acompañándonos. Creo que no debe haber lugar al nerviosismo, quizá un poco de temor, un poco de esto que habéis dicho del primer amor. Y creo que es algo positivo. No son nervios. Nervios es cuando tú no estás preparado. Nervios es cuando quizás has conseguido algo que no te pertenece. Creo que el temor a jugar este tipo de semifinales, bien entendido, es muy positivo", comentó Pérez este miércoles en rueda de prensa.

"Creo que estamos en esa fase y, sobre todo, hay un poco de precipitación en que las horas sucedan para que todo empiece y que encontremos un hábitat que es donde realmente nos encontramos cómodos, que es Vallecas y jugar a fútbol", reflexionó el técnico rayista.

Pérez vaticinó el resultado de la ida en cuartos de final y habló de ello esta vez en tono bromista. "Aquello fue... parece prepotente. Lo único que quise fue hacerles entender que desde un inicio debíamos aprovecharnos de jugar la idea en casa, que siempre parece denostada. Cuando la vuelta la juegas fuera, ya parece que has perdido la eliminatoria y yo soy de los que piensa que debes utilizarlo", explicó.

"Otra cosa es que no sea lo suficientemente contundente y después tengas que tener encaje de golpes y recibirlo. Creo que las dos sucedieron, pegamos fuerte y encajamos su golpe también muy fuerte. Entonces, mañana creo que la mentalidad debe ser exactamente la misma que el partido de ida contra el AEK, sabiendo que ellos también vendrán aprendidos, también sufrieron en Mainz un primer partido muy duro y luego lo remontaron", subrayó .

"A estas alturas del torneo creo que todos los equipos que vamos a jugar las semifinales hemos sufrido una u otra cosa. Tenemos un camino ya largo en el campeonato y tenemos cierta experiencia", recalcó Pérez.

Luego analizó el ambiente del distrito vallecano. "Podemos encontrar similitudes con cómo están, con cómo se pusieron el otro día antes del partido, después del partido y durante el partido. Es un espejo claro de qué efervescencia está viviendo este barrio durante toda la temporada. Y ojalá mañana podamos seguir aumentando este tipo de dinámicas. Creo que nosotros tenemos simplemente que prender una chispa y el resto de gente que venga al campo está deseando echar la gasolina", apostilló.

"Nos enfrentamos a un equipo extremadamente joven, que es una selección mundial de los mejores talentos que hay. Y así lo demuestra su fútbol, un fútbol muy ofensivo, con capacidad para desbordarte en cualquier línea. El entrenador anterior y el actual los ha dotado de una libertad de expresión que se hace ver en el campo. Entonces eso genera cierto caos, cierto desorden en los equipos rivales y te va a obligar a defender muy bien", argumentó el entrenador franjirrojo.

"Y en la faceta ofensiva, mantener nuestra identidad. Creo que va a ser un impacto fuerte de dos equipos que quieren ganar, que quieren hacer gol, que quieren dominar al equipo rival y ojalá podamos ser nosotros los que hagan esta partida", auguró Pérez sobre este duelo.

"Sabéis que las etiquetas sobre 'el más importante', 'el mejor equipo', todo esto que son rankings y que corresponde a la emotividad y a la emoción de cada persona, es libre. Para mí puede ser el más importante en la historia del Rayo o igual para Nacho, que lleva un montón de años, me dice que 'el ascenso cuando estábamos en Segunda B para mí significa más'", relativizó sobre el calibre de esta cita.

"Todos estamos de acuerdo en que mañana es un partido trascendental y recordado en la historia del club. Entonces yo siempre apelo, y mis relatos y mis discursos hacia los jugadores siempre van en la misma dirección, a que es fútbol; hay una exigencia, hay una responsabilidad con el resultado, con tu afición que debes comprometerte", añadió. Hay cero dudas con el compromiso de ellos", aludió a la afición.

"Y después, tienes que desarrollar tu mentalidad para saber que, lo que suceda mañana, lo vimos. Ahora, si me creéis, lo que suceda mañana, aunque ganemos ampliamente, se va a llevar a un desenlace en Estrasburgo. Sabiendo esto, la parte mental es 99% más importante que el 1% que el entrenador pueda darles a nivel táctico", concluyó Pérez.