Inter y Newcastle quieren mostrar su superioridad y Olympiacos llegar vivo a Leverkusen

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Inter de Milán se mide este miércoles al Bodo/Glimt en el Aspmyran Stadion, en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones, un partido en el que los actuales subcampeones quieren imponer su superioridad a pesar de las condiciones ambientales extremas que se esperan en la ciudad nórdica, el Newcastle intentará hacer lo propio en Azerbaiyán ante el sorprendente Qarabag, y en el Pireo, Olympiacos y Leverkusen buscarán golpear primero en una eliminatoria marcada por la igualdad.

El actual subcampeón de la competición tendrá que superar un 'playoffs' ante una de las revelaciones de la edición, el Bodo/Glint si quiere estar por quinta temporada consecutiva en los octavos de final de la Liga de Campeones. No lo tendrán fácil, al menos en el partido de ida, los italianos, que visitarán el Círculo Polar Ártico en pleno invierno para intentar tomar ventaja en un campo en el que cayó el Manchester City hace un mes.

Un encuentro de ida que estará marcado por las condiciones climáticas, ya que el Aspmyran Stadion ha sufrido nevadas en los últimos días y, a la hora del encuentro, se esperan temperaturas de -3ºC. Además, el Bodo/Glint, que no disputa un partido oficial desde el pasado 28 de enero ante el Atlético de Madrid (1-2), encadena tres partidos europeos sin perder, aunque en esta edición de la Champions ya sabe lo que es caer como local. Lo hizo ante la Juventus (2-3) y Monaco (0-1).

Por su parte, el Inter de Milán ha puesto la directa desde que arrancara el año 2026, y tan sólo ha caído en uno de los 12 partidos que ha disputado --ante el Arsenal (1-3)--. El resto, se han saldado con 10 victorias y un empate, la última de ellas en el clásico del fútbol italiano ante la Juventus (3-2). Resultados que les ha permitido colocarse líder de la Serie A y alcanzar las semifinales de la Copa de Italia.

Ahora, quiere hacer lo propio en la máxima competición continental, dando continuidad a la racha de seis victorias consecutivas a domicilio en la que se encuentran los de Cristian Chivu. Para ello, deberán controlar al mayor talento ofensivo de los noruegos, Jens Hauge, máximo goleador de los noruegos con cuatro tantos, así como sobreponerse a las importantes bajas de Denzel Dumfries y Hakan Calhanoglu, y encontrar la mejor versión de la dupla formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

En Azerbaiyán, el Qarabag vivirá su primera eliminatoria en la historia en la máxima competición continental ante un Newcastle que parte con la vitola de favorito. Los ayerbaiyanos se lo han ganado con una fase liga histórica, en la que sumaron 10 puntos y tres victorias, dos de ellas ante su público. Aunque enfrente tendrán a un rival que hasta la última jornada tuvo opciones de meterse en el top 8, y que fue capaz de empatar a domicilio, en la fase liga, ante el PSG (1-1).

Además, las urracas llegan al Tofiq Bahramov Stadium de Bakú después de haber ganado en sus dos últimas salidas --Aston Villa (1-3) y Tottenham (1-2)--. Eso sí, tendrán la importante baja en el centro del campo de Bruno Guimaraes por lesión, que apunta a ser sustituido por el danés William Osula. Por otro lado, la mejor noticia para Eddie Howe es que su hombre gol, Nick Woltemade, se reencontró con el gol el pasado sábado después de más de 50 días después.

Por último, en el Pireo, serán Olympiacos y Bayer Leverkusen quieres pugnarán por tomar ventaja en una eliminatoria que apunta a ser muy pareja. Los griegos, dirigidos por José Luis Mendilibar quieren, empujados por su afición, repetir el triunfo logrado en la jornada 7 de la fase liga, en la que vencieron por 2-0 a los alemanes con goles de Costinha y Mehdi Taremi.

Por su parte, el conjunto germano buscará su tercer resultado positivo en tierras griegas --una victoria, un empate y tres derrotas-- para afrontar la vuelta en casa con mayores garantías de cara a colarse por segunda temporada consecutiva en los octavos de final de la Champions. La mala noticia para Kasper Hjulmand es que no podrá contar con su portero de mayores garantías, Mark Flekken, ni con uno de sus centrocampistas de mayor talento, Nathan Tella, ambos lesionados.

PROGRAMA DE LA IDA DEL 'PLAYOFFS' DE LA LIGA DE CAMPEONES

Miércoles 18.

Qarabag - Newcastle18.30 horas.

Bodo/Glint - Inter21.00 horas.

Brujas - Atlético de Madrid21.00 horas.

Olympiacos - Bayer Leverkusen21.00 horas.