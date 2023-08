Irene Guerrero: "El fútbol no vive del pasado"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española Irene Guerrero ha asegurado que el fútbol "no vive del pasado" y que deben olvidar el tropiezo ante Japón, no sin sacar cosas a mejorar del mismo, y añadió que están centradas en Suiza y en ese duelo de octavos de final del Mudial que deben superar para seguir aspirando a llegar "a lo más lejos".

"Ni cuando hemos ganado los dos primeros partidos somos las mejores ni ahora somos las peores por este partido ante ante Japón y el fútbol no vive en el pasado. Lo bueno es que tenemos una nueva oportunidad para estar más cerca de la España que queremos ser y para llegar lo más lejos posible", aseguró en rueda de prensa.

Guerrero reconoció que, tras el 4-0 ante Japón, vivieron "días de duelo" en el vestuario. "Al final es normal que en el vestuario nos hayamos sentido un poco mal por cómo se dio, porque al final las formas, pues bueno, no fueron las más adecuadas. Pero desde ya estamos concentradas y con la mente puesta en Suiza", señaló.

"Nos hemos ganado el respeto con todo el trabajo de todo un año para que por un partido de 90 minutos se pierda todo. Hemos hecho méritos para estar aquí, tenemos la oportunidad de seguir creciendo y hacer historia con la selección y podemos hacerlo si tenemos el apoyo de todo el mundo", aportó.

Y es que cree que es más fácil, también para ellas, darse cuenta de los errores 'a posteriori' que no durante el propio partido. "Durante el partido no es sencillo darse cuenta, entiendo la impotencia que se puede sentir en el campo cuando no tienes solución o no tienes las herramientas para poder hacer daño al equipo rival. Es mucho más sencillo verlo luego cuando tenemos las imágenes", manifestó.

Sobre Suiza, destacó que es un equipo "bastante físico y con calidad en las últimas líneas". "Las extremos tienen muy buenos unos contra unos, pero bueno, creo que al final nosotras podemos contrarrestarlo con nuestras jugadoras. Y ellas sí que igual se plantean un bloque bajo pero tenemos herramientas para vencerlas", añadió.

"Es muy probable que si han visto el partido vayan a hacer ese planteamiento, pero bueno, creo que nuestro foco está puesto en nosotras mismas, en explotar esa fortaleza que tenemos como equipo y en tratar de ser lo menos débiles posible", argumentó sobre cómo afrontar un posible bloque bajo defensivo de las helvéticas, emulando a las niponas.

En este sentido, la centrocampista 'colchonera' aseguró que están "bastante convencidas" de lo que deben hacer. "Sabemos cómo jugar en el juego exterior, en la finalización, el cómo mejorar en la contundencia en los duelos defensivos. Son cosas que al final el equipo sí que tiene y que vamos a sacar", aseguró.

"La mente está puesta en Suiza y con el convencimiento de que queremos llegar lo más lejos posible y ganar el Mundial y para eso tienes que enfrentarte a las mejores y, por supuesto, ganar el primer partido que es el de Suiza", reiteró.