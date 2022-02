Irene López, campeona del mundo Sub-17 en 2018, deja el fútbol "por cuestiones de salud mental"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La joven centrocampista española Irene López, jugadora del Madrid CFF de la Primera Iberdrola y miembro de la selección que hizo historia en 2018 al conquistar el Mundial Sub-17, anunció este martes su retirada deportiva "por cuestiones de salud mental".

"Hoy me despido del deporte que me ha acompañado toda mi vida, desde que me alcanza la memoria. Podría 'disfrazar' los motivos por los cuáles dejo el fútbol, pero no lo voy a hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental, y lo comparto para aquellos que me lean y se den cuenta de que no están solos, que en esta vida hay que priorizarse por encima de todo, que desde que nacemos hasta que morimos solo tú vas a estar contigo, y hay que cuidarse", escribió López en sus redes sociales.

La centrocampista, de 20 años, quiso dar las gracias "por todas y cada una de las personas" que se han "cruzado" en su camino. "De todas he aprendido, por poquito que fuera, pero sobre todo me siento agradecida de haber pertenecido a esta familia, mi familia, al Madrid CFF, que me ha visto crecer y me ha cuidado desde que tengo uso de razón", confesó.

La jugadora madrileña fue una pieza clave de la selección que conquistó en 2018 el título continental y el mundial en Uruguay, cita esta donde además fue la Bota de Bronce con sus tres goles. Esta campaña sólo había jugado 33 minutos en la Primera Iberdrola.