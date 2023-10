Irene Paredes no pudo jugar ante Suiza por un problema informático con la aplicación de la UEFA

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central Irene Paredes no pudo jugar este martes con la selección española ante Suiza en la Liga de Naciones por un problema informático que impidió que el combinado nacional pudiese subir correctamente a la plataforma de la UEFA la lista de convocadas para este partido.

Según indicaron desde la selección, este problema provocó que se enviase la hoja del partido ante Italia del pasado viernes, en el que la jugadora del FC Barcelona no estaba incluida por estar aún con molestias físicas, e impidió que disputase en el Leztigrund de Zurich su partido número cien con la 'Roja', teniéndose que quedar en la grada cuando ya se había recuperado.

"Hemos tenido algún problema informático, es lo que me han comentado cuando estábamos en el hotel y me he tenido que adaptar a la situación. Hemos sacado el once que habéis visto y las jugadoras han competido a gran nivel y las que entraron después también", se limitó a comentar la seleccionadora Montse Tomé en la rueda de prensa posterior al partido.