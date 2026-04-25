Irene Paredes: "Con las ocasiones que hemos tenido, sabe a poco el empate"

Archivo - Irene Paredes, en un partido con el FC Barcelona. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Irene Paredes, zaguera del FC Barcelona Femení, ha dicho que le "sabe a poco el empate" (1-1) cosechado ante el FC Bayern Múnich en la ida de su semifinal en la Liga de Campeones 2025-26, a razón de "las ocasiones" que las culés han "tenido" en el Allianz Arena.

"Con las ocasiones que hemos tenido, sabe a poco el empate. Pero es un campo muy difícil y el resultado no es tan malo, las esperaremos en casa con nuestra gente e intentaremos hacerlo bien", comentó Paredes este sábado desde la zona mixta del estadio muniqués.

"Al contrario del partido que nos plantearon en el Johan en el principio de temporada, en el que nos saltaban en una presión muy alta, hoy nos han esperado más. Los espacios estaban por fuera. Hemos generado creo que quizás más en la segunda parte, también aprovechando esos 10 o 15 minutos últimos en que las hemos tenido ahí en su área", lamentó.

"Una pena la última de Salma también y con pena de no haber metido otro gol que nos lo pondría algo más ventajoso", aludió a un disparo alto de Salma Paralluelo en los instantes finales del encuentro.

"Creo que además hemos hecho una mejor segunda parte que la primera y nos meten ese gol. Una pena. Una pena el encajar ese gol y, como os decía, no haber podido meter otra", reiteró la central blaugrana.

"No hay que olvidarse de que es un campo muy difícil, contra un muy buen equipo. No dudo de que el Spotify Camp Nou estará lleno, que los culés apretarán y nos ayudarán", se refirió Paredes al duelo de vuelta.

"Queríamos ganar, ojalá hubiese sido posible. Pero sabemos que en casa somos fuertes, que tenemos a nuestra afición apoyándonos y habrá que apretar los dientes ahí para intentar ganar", resumió la capitana.

Luego analizó la expulsión de Franziska Kett debido a un rifirrafe con Paralluelo. "Yo sinceramente no lo he visto, pero Salma no diría que le ha tirado el pelo si no le tira. Si le agarra del pelo, es roja. No hay nada más que decir", sentenció Paredes defendiendo a su compañera.

"Es un campo complicado por la afición, pero estamos acostumbrados a jugar en campos más hostiles también. Es más, me da mucha confianza jugar en Spotify Camp Nou con nuestra gente", concluyó la comparación del Allianz Arena con el estadio blaugrana pensando en la vuelta.