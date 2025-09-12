Iván Gil impulsa a Las Palmas ante la Real B

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas ha sumado su segunda victoria de la temporada, la primera en el Estadio de Gran Canaria, al imponerse este viernes a la Real Sociedad B (2-1) en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, un partido en el que un doblete de Iván Gil permitió al cuadro local dejar los tres puntos en las islas.

Los de Luis García acabaron con la resistencia de los donostiarras poco antes de llegar al descanso, después de que Pejiño, tras un sensacional caño de Enzo Loiodice, asistiese a Iván Gil para anotar el primero de la noche (min.39).

Nada más reanudarse el choque, el centrocampista catalán incrementó la cuenta con un disparo ajustado ante el que nada pudo hacer el guardameta vasco (min.48). Ya en el descuento, un tanto en propia puerta de Enrique Clemente (min.91) dio vida al 'Sanse', que no pudo culminar la remontada.

Con este resultado, las Palmas, con 8 puntos, se sitúa momentáneamente en posiciones de 'Playoff', mientras que los de Jon Ansotegi (5) acumulan cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 5 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 12.

Las Palmas - Real Sociedad B 2-1.

Sábado 13.

Cádiz - Eibar 16.15 horas.

Mirandés - Deportivo de la Coruña 16.15 horas.

Huesca - Málaga 18.30 horas.

Real Valladolid - Almería 21.00 horas.

Domingo 14.

Andorra - Córdoba14.00 horas.

Racing de Santander - Cultural Leonesa16.15 horas.

Castellón - Ceuta18.30 horas.

Real Sporting - Burgos 18.30 horas.

Granada - Leganés21.00 horas.

Lunes 15.

Real Zaragoza - Albacete 20.30 horas.