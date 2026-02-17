Ivan Leko: "Vamos a jugar nuestro fútbol, necesitamos ser valientes"

Archivo - El técnico Ivan Leko, ante el PFC Ludogorets. - Yorick Jansens/BELGA/dpa - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Club Brujas, Ivan Leko, afirmó este martes que respeta al Atlético de Madrid, su rival este miércoles en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, aunque defendió que jugarán su fútbol porque necesitan "ser valientes".

"Respetamos al Atlético. Sabemos sus cualidades, sus fortalezas y sus debilidades. Pero vamos a jugar nuestro fútbol. Necesitamos ser valientes, jugar con personalidad, crear oportunidades y aprovecharlas. Y también en defensa, ser valientes, presionar, con agresividad, hacer que sea difícil que jueguen", analizó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Leko reconoció que los últimos resultados del conjunto rojiblanco demuestran que "puede ser muy buen equipo o puede tener un mal día", aunque está convencido de que su motivación este miércoles "estará al máximo con la Champions".

"Sabemos que para ellos somos pequeños. No tenemos mucho perder y sí mucho que ganar, y para ellos es totalmente opuesto. Si le preguntas a todos en Europa, saben perfectamente quien es el favorito. Estamos preparándonos para competir. Sabemos que van a estar a su mejor nivel y sabemos que para obtener un buen resultado tenemos que estar en nuestro mejor nivel contra ese tipo de equipos", expresó Leko, que insistió en que tendrán sus "oportunidades".

El técnico del Brujas ve al Atlético como "un equipo diferente" al FC Barcelona, rival de los belgas en la fase de liga. "No creo que sean mejores, porque sino estarían primeros en Liga, y no lo están. Alguien puede decir que es más interesante, más atractivo, menos atractivo, pero es un equipo que sabe cómo ganar. Así que estoy confiado y emocionado de ver a mi equipo contra un oponente tan grande", concluyó Leko, que no firma el empate en la ida.