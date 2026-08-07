Ivan Toney, acusado de agresión en una discoteca de Londres

Ivan Toney con Inglaterra en el pasado Mundial - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

LONDRES, 7 Ago. (dpa/EP) -

El delantero inglés Ivan Toney ha sido acusado de agresión tras un incidente ocurrido en una discoteca del Soho, un céntrico barrio de Londres, el pasado 6 de diciembre.

La Policía Metropolitana ha informado este viernes de que Toney, de 30 años y natural de Northampton, fue acusado el jueves 31 de julio de agresión con lesiones.

La policía señaló que el cargo está relacionado con una agresión que, según se informa, tuvo lugar el 6 de diciembre del año pasado en una discoteca de Wardour Street, en el centro de Londres.

Toney, que juega en el Al-Ahli de de Arabia Saudí, comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el jueves 24 de septiembre. El periódico británico The Sun informó el 8 de diciembre de que Toney había sido detenido tras un supuesto cabezazo.

"Iván reconoce el cargo y, aunque está naturalmente conmocionado, espera con interés que se le dé la oportunidad de limpiar su nombre ante el tribunal", señaló un portavoz de Toney.