Archivo - El presidente de la Federación Japonesa de Fútbol, Kozo Tashima, junto a Bernd Neuendorf, presidente de la DFB. - Swen Pförtner/dpa - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El japonés Kozo Tashima ha sido nominado oficialmente este miércoles como candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo año, según ha anunciado la Federación Japonesa de Fútbol (JPA) en un comunicado.

Tashima se mantiene firme en su intención de disputarle el cargo al actual presidente, Gianni Infantino, y a pesar de la candidatura del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, que cuenta con el respaldo de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. Además, en su último congreso, la AFC dio su apoyo a Infantino.

"El fútbol japonés ha basado su desarrollo en unos elevados estándares éticos y en una gestión organizativa sólida. Quiero aprovechar esta experiencia para promover un liderazgo más sólido y una gestión más transparente en la FIFA", afirmó Tashima.

El japonés apuntó que espera que el fútbol, el deporte más popular del mundo, "siga inspirando sueños, esperanza, inspiración y pasión en personas de todo el mundo".

Tashima es presidente honorario de la JFA y forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015. Sin embargo, se le considera un candidato 'outsider' en las elecciones presidenciales, ya que Diallo tiene más posibilidades en una votación en la que Infantino sigue siendo el favorito para ganar las elecciones del 18 de marzo de 2027.