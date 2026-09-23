Javier Aguirre, nuevo técnico del Valencia CF

Archivo - Javier Aguirre durante un partido del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el veterano técnico mexicano Javier Aguirre para que se convierte en el nuevo entrenador del primer equipo hasta final de la presente temporada, aunque club "dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional".

El 'Vasco', que en diciembre cumplirá 68 años, llega al conjunto valencianista para ocupar el hueco del español Carlos Corberán, destituido el pasado 13 de septiembre y cuyo puesto había sido de forma interina para Óscar Sánchez.

Aguirre estaba libre después de haber puesto fin a su etapa con la selección mexicana, a la que dirigió en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cayendo en los octavos de final ante Inglaterra, y tendrá la misión de que el Valencia CF remonte tras un mal inicio de temporada en LaLiga EA Sports que le ha dejado en puestos de descenso a LaLiga Hypermotion con tan sólo cuatro puntos y un triunfo, ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza.

El equipo 'che' será el séptimo que dirija el experimentado entrenador mexicano en el fútbol español después de pasar por los banquillos del CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, a lo que añade una amplio currículum a nivel internacional. El 'Vasco' será presentado este próximo lunes 28 de septiembre en la sala de prensa del Camp de Mestalla.