Javier Tebas: "LaLiga es un gigante del deporte, no me da miedo enfrentarme a 'Google' o 'Cloudfare'"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro este lunes la amenaza que les supone la piratería, su "mayor competidor" en la actualidad, y que por ello no les da "miedo" enfrentarse a compañías de entidad mundial como 'Google' o 'Cloudfare' porque su organismo es "un 'gigante' del deporte" y se trata de ser "coherentes y responsables", mientras que también elogió los beneficios que ha traído el 'Plan Impulso'.

"La piratería es el mayor competidor que tenemos, en España, el 30 por ciento paga menos o gratis por ver fútbol, y en otros lugares como Latinoamérica es un 60 por ciento. El valor de nuestros derechos se ve afectado porque el que los compra no quiere perder dinero", advirtió Tebas durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Joma, Comunidad de Madrid, Silbö y Mondo.

El dirigente dejó claro que no le da "miedo" enfrentarse a compañías como 'Google' o 'Cloudfare'. "LaLiga es un gigante del deporte y muy respetada a nivel mundial, ¿por qué tener miedo si están siendo cooperadores de un delito de robarnos la propiedad?. Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables", aseguró.

El abogado recordó que 'Google' "ya está imputado o investigado en cinco países como cooperador necesario o como beneficiario del delito contra la propiedad intelectual", mientras que 'Cloudfare' se quiere aprovechar de tener "el 85 por ciento del mercado de la ciberseguridad", pero que cuando desde LaLiga han "profundizado en la piratería", se encontraron con el que la empresa tiene "el 40 por ciento del mercado de las IPs" y que se dedica a "anonimizarlas".

"Da IPs, por ejemplo, a El Corte Inglés, que no es la real 'online' de El Corte Inglés, para evitar ataques de 'hackers' y este número de IP que ha dado lo está compartiendo con IPs de empresarios piratas", añadió al respecto Tebas, que apuntó que desde diciembre de 2024 tienen una sentencia que les permite "bloquear" IPS ilegales. "'Cloudfare' dice que no, que el problema es LaLiga que hace un bloqueo masivo. No, no lo hacemos, bloqueamos IPs en las que hemos detectado consumo pirata y advertimos a 'Cloudfare', que no hace caso porque es parte de su negocio y se está lucrando", avisó.

"La culpa es de 'Cloudflare' por utilizar a ese 'friki' y poner su web compartiendo con delitos contra la propiedad intelectual y ya no sólo con delitos contra la propiedad intelectual, también de pornografía infantil. 'Cloudflare' es el culpable por permitir compartir, está utilizando a la gente legal como escudos digitales. Si cada fin de semana hay unas 3.000 IPs piratas, el 40 por ciento están anonimizadas por 'Cloudflare'. También hay otras compañías como Amazon, Google, que también anonimizan, pero en un porcentaje menor", sentenció.

LOS BENEFICIOS DEL 'PLAN IMPULSO'

Por otro lado, consideró que, en contra de la opinión más generalizada, "el fútbol no es caro, es el modelo que hay". "Lo que pasa es que el modelo de negocio es que para que veas el fútbol tienes que tener 'Orange' o 'Telefónica'. Y tienes que tener el paquete de oferta convergente, la banda ancha, el teléfono móvil, y después el fútbol", recalcó.

En este sentido, no olvida que en LaLiga son partidarios de "ir a una explotación más directa" a través de una 'OTT' que tendría "un nivel tecnológico mayor que la de 'Unify', que nadie sabe donde está ni en qué lugar del mundo se encuentra". "Es increíble, voy a llamar a Indiana Jones para que encuentre dónde está", subrayó con una sonrisa, al tiempo que dejó claro que no es partidario "de los modelos de 'pay per view' porque perjudican a la competición y no fidelizan".

Tebas se refirió también a otros "nuevos pilares" en la actualidad en el organismo como "la digitalización para ser mucho más eficaces" o el 'Plan Impulso' que "está permitiendo cambios importantes en las infraestructuras de los estadios". "En los últimos dos años los clubes está contando con un aumento importante de lo que es el 'ticketing' y el 'match day', los ingresos del día de partido, pero todavía hay un déficit importante con las ligas más importantes como la Premier y la Bundesliga. Sin contar a Real Madrid y FC Barcelona, que son las locomotoras, todavía nos queda por recortar entre 600 y 800 millones de euros", explicó.

"Otro déficit importante repecto a Premier y Bundesliga son los ingresos comerciales porque no tenemos grandes compañías como en esos países, pero con el 'Plan Impulso' se está viendo un aumento importante", prosiguió el presidente de LaLiga, que opina que "los jóvenes no se han desenganchado" del fútbol. "Es el relato que se ha hecho en una asamblea", aclaró en referencia al Real Madrid y el mensaje de su presidente, Florentino Pérez. "Tenemos que trabajar de forma diferente nuestro contenido", admitió.

El mandatario indicó que este martes se reunirán una vez más en PortAventura (Tarragona) con actores de la industria del fútbol "para compartir ideas" y que acudirán clubes internacionales como el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen o River Plate, además de numerosas empresas "para intercambiar opiniones y tratar de avanzar en una industria que es muy importante".

INSISTE EN LA NECESIDAD DE LA BIOMETRÍA PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA

"Hay más de 60.000 jugadores profesionales y sus familias y entornos viven de ellos y cualquier decisión les afecta. No es una manía del presidente de LaLiga ni de la mayoría de sus clubes, es la defensa del patrimonio de sus clubes y del deporte español a través del Real Decreto de 2015. En España, una parte importantísima del presupuesto del CSD, si quito los fondos 'Next Generation', casi el 50 por ciento lo aportan los clubes profesionales de fútbol", manifestó.

Por otro lado, en cuanto a la lucha contra la violencia y el racismo en el fútbol, reiteró que España es "el país del mundo que menos problemas de violencia tiene dentro y fuera de los estadios" y alabó el "perfecto trabajo" que están llevando a cabo con el Ministerio de Inclusión.

Tebas remarcó que para LaLiga "es esencial el tema de la biometría y el reconocimiento facial" y que de momento no tiene el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos por ir en contra de la legislación europea. "Nos habían propuesto una sanción de 10 millones de euros y se ha quedado en uno", informó el dirigente..

"Pero tanto la Policía, como la Fiscalía, como LaLiga, como los clubes, consideramos que es una herramienta esencial para evitar que aficionados violentos vayan a los estadios, porque si no pueden ir, no nos darán lío fuera. Para nosotros es esencial y se lo hemos dicho al Ministro del Interior, por lo tanto pido un paso al Gobierno, que de esto creo que conseguirá consenso con las fuerzas políticas para sacar este tema adelante", sentenció al respecto.