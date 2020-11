Jenni Hermoso: "Falta ese pequeño empujón de ganar algo para que se nos tenga más en cuenta"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Jennifer Hermoso reconoció que fue "una sorpresa" el verse entre las once nominadas al premio 'The Best' a la mejor futbolista de 2020 y dejó claro que únicamente al fútbol español le "falta ese pequeño empujón de ganar algo para que se le tenga más en cuenta".

"Fue una sorpresa, te puedes imaginar o soñar el estar nominada entre las mejores, pero no llegar a verte. Es un regalo muy grande a muchos años de trabajo, de muchos entrenamientos y para demostrarme a mí misma y a mucha gente que con mucho trabajo puedes estar ahí", se sinceró Hermoso este jueves en rueda de prensa previa al duelo contra Moldavia.

La madrileña tampoco olvida que esta nominación es "también una responsabilidad". "Que haya una española es para recordarnos que podemos hacer cosas muy grandes y que esto sólo es el comienzo de una larga historia", apuntó.

"Sólo hay una española, pero podría haber muchas más", añadió la jugadora del FC Barcelona, que cree que su compañera Alexia Putellas "podría estar" y que de las candidatas mencionó a la británica Lucy Brown que "es siempre muy regular". "Aquí en España estamos haciendo las cosas bien y poco a poco vamos avanzando para que haya más en esa lista", remarcó.

Para la internacional, "la calidad que hay en España la hay en pocos sitios". "A día de hoy hay que jugadoras que puedan estar en esa lista y no ganar títulos colectivos, pero nos falta ese pequeño empujó de ganar algo grande para que nos tengan más en cuenta. Hay jugadoras en la lista de otros países que han ganado más cosas o títulos con su selección y la gente piensa que a lo mejor merecen más ese premio individual, pero poco a poco vamos a ir convenciéndoles porque el juego de España lo merece", subrayó.

Sobre la selección, que este viernes tiene un partido importante ante Moldavia para la clasificación para el Europeo de 2022, la delantera, una de las veteranas, afirmó que "no hay edades" en un combinado con mucha juventud. "Todas las que vienen es porque se lo merecen y si estás aquí es porque te lo has ganado. No miramos en el campo si tienes 30 ó 20 años, tenemos el suficiente nivel para competir todas al máximo. Creo que tenemos un grupo bastante bueno y todas vienen con una ilusión que se agradece", expresó.

"Lo más importante para mí es poder jugar, sea en una posición u otra, aunque una siempre tiene una en la que está más cómoda. Llevo muchos años jugando de '9' o de 'falso 9', nunca lo había hecho y me he amoldado. Jugando entre líneas también me siento más cómodo porque tengo más movilidad, pero estoy aquí para aportar todo lo mejor de mí e intentar dar el máximo", sentenció cuestionado sobre donde le gusta más jugar con la 'Roja'.