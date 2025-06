MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Jenni Hermoso dejó claro este miércoles que tiene "la conciencia tranquila" y se mostró contundente hacia la seleccionadora nacional Montse Tomé a la que recomendó centrarse "en hacer a España campeona de Europa", aunque cree que las propias futbolistas "también lo harían y seguramente mejor" sin la entrenadora asturiana.

La futbolista del Tigres mexicano no entró en la lista para la Eurocopa de Suiza del próximo mes de julio, una ausencia que no fue sorprendente porque la madrileña no había sido convocada por Tomé en las últimas cuatro citaciones.

"Vino a la primera fecha FIFA, ahí no disputó muchos minutos y hemos hecho con ella el mismo trabajo que con todas. Hemos valorado su año en Tigres, hemos hablado con su entrenador en varias ocasiones y hemos hecho lo que tenemos que hacer para ver lo que necesitamos o no de las futbolistas. En este caso, en su posición, tenemos a Patri (Guijarro), Alexia (Putellas), Aitana (Bonmatí), Vicky (López) y Zubieta, y pueden entrar Mariona (Caldentey) o Pina, y es difícil. Es difícil entrar entre las 23, pero hemos hecho con ella y con todas un trabajo profesional", aseguró la ovetense tras anunciar la lista.

Posteriormente, en 'El Larguero' de la cadena SER, la seleccionadora recalcó que entendía que Hermoso estuviese enfadada por su situación y que tenía "la conciencia tranquila". "He dado mis argumentos y se los he dado a ella, y creo que he respondido a todas las preguntas que me habéis hecho durante este año y siento que ya no tengo más respuesta ante esto", apuntó.

Y la delantera replicó este miércoles con contundencia a través de sus redes sociales. "De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala", señaló la campeona del mundo.

"¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande", añadió Hermoso ante la palabra que había usado Tomé durante este entrevista, asegurando que tenía que recurrir a un 'tuit' "porque es la única manera que ha dejado para mantener una 'conversación'".

Finalmente, la madrileña, que en ningún momento cita el nombre de a entrenadora, fue irónica en sus últimas líneas. "Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor", sentenció.