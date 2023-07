Jenni Hermoso: "Tenemos que ser exigentes"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Jenni Hermoso destacó la victoria ante Costa Rica en el debut mundialista de este viernes en un partido en el que tuvieron "mucha posesión y ocasiones", pero en el que no estuvieron del todo acertadas en la definición, aspecto en el que deben mejorar porque deben "ser exigentes" con ellas mismas.

"Hemos hecho un partido de mucha posesión y muchas ocasiones, y empezar ganando el primer partido 3-0 es importante. Siempre podemos poner algún pero. Tenemos que ser exigentes con nosotras, y hoy hemos tenido mucha posesión y muchas ocasiones de gol, podíamos haber metido más goles", comentó Jenni Hermoso tras el partido en declaraciones a RTVE.

La madrileña también jugó ante Costa Rica en el Mundial de 2015 (1-1) y, ocho años después, considera que España "ha cambiado bastante tanto física como mentalmente" y que además viene trabajando "muy bien" en los últimos años.

"Quién tiene mas confianza coge el balón y lo tira. Lo he cogido yo, lo he lanzado y lo he fallado, al final falla quien lo tira. Al final estoy contenta porque hemos ganado que era lo importante, y ahora ya pensando en el siguiente partido", confesó la futbolista del Pachuca mexicano sobre el penalti fallado en el partido.

En cuanto a Zambia, próximo rival, la delantera cree que será un partido "diferente" ya que tienen jugadoras que son "de las más rápidas del mundo" y que pueden crear "mucho peligro en las transiciones". "Hay que trabajar en los entrenamientos defensivamente para ver como podemos frenarlas", advirtió.

Finalmente, Jenni Hermoso confesó sentirse más cómoda "entre líneas", ya que es la situación en el juego donde "más disfruta" y puede dar ese último pase que tanto le gusta, pero dejó claro que lo más importante para ella es "seguir jugando y seguir sumando minutos".