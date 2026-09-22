Jero Freixas descubre que Madrid sí tiene el 'Derbi Cinco de Cinco'

Archivo - Jude Bellingham (Real Madrid CF) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid), en un derbi en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El creador de contenido Jero Freixas incluyó, de la mano de Mahou Cinco Estrellas, el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid es uno de los mejores derbis del mundo, después de recorrer la capital y viviendo el ambiente del partido en el Riyadh Air Metropolitano.

Como cerveza patrocinadora de LaLiga, del Real Madrid y del Atlético, Mahou Cinco Estrellas respondió al vídeo de Jero Freixas en el que situaba en Buenos Aires, Milán y Mánchester los tres mejores derbis del mundo. Una selección que ha alcanzado más de un millón visualizaciones, y que deja fuera el derbi entre merengues y rojiblancos.

Así, Mahou propuso a Jero viajar a Madrid para "descubrir de cerca por qué el derbi madrileño merece ser reconocido, permitiéndole descubrir cómo se vive un derbi en la capital española". Bajo el concepto de 'El único Derbi Cinco de Cinco', Freixas descubrió la ciudad durante la previa, recorriendo sus calles, compartiendo el ambiente con las aficiones y viviendo de primera mano cómo Mahou forma parte de los momentos y espacios en los que el derbi se vive con mayor intensidad, hasta el partido.

Apoyándose en los cinco ingredientes que, para Mahou Cinco Estrellas, convierten esta cita en "el único 'Derbi Cinco de Cinco del mundo': "ambición, talento, legado, equipo y pasión", Jero Freixas vio que en Madrid el derbi trasciende los 90 minutos y se convierte en una celebración.