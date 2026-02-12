Jim Ratcliffe lamenta su "elección de palabras" sobre los inmigrantes en el Reino Unido

Archivo - Jim Ratcliffe (izda) junto Alex Ferguson durante un partido del Manchester United - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 12 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

El dueño del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, lamentó este jueves haber "ofendido a algunas personas" al afirmar durante una entrevista que el Reino Unido ha sido "colonizado por inmigrantes", lo que le valió una reprimenda del Primer Ministro británico, Keir Starmer.

Las declaraciones de Ratcliffe este miércoles a la cadena 'Sky News' han sido muy criticadas además de por Starmer, por el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, mientras que la Asociación de Prensa entiende que también serán examinadas por la Asociación de Fútbol para ver si han desacreditado el deporte.

Ratcliffe declaró que no se puede tener "una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y un enorme nivel de inmigración". "Quiero decir que el Reino Unido está siendo colonizado. Está costando demasiado dinero, el Reino Unido ha sido colonizado por los inmigrantes", criticó.

"Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico", aseguró Ratcliffe en un comunicado.

El empresario recalcó que sus comentarios se hicieron mientras respondía "a preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria en Amberes, donde se estaba debatiendo la importancia del crecimiento económico, el empleo, las competencias y la industria manufacturera en el Reino Unido".

"Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido", añadió.