Joan Garcia: "Para nada es un mano a mano con Unai Simón"

Alejandro Remiro, Ferran Torres y Joan Garcia durante el entrenamiento de la selección española de fútbol de este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El internacional español Joan Garcia ha asegurado que el asunto de la portería de la selección "para nada" es un mano a mano entre Unai Simón y él, y ha insistido en que Luis de la Fuente cuenta con "cuatro porterazos" y que intentará "ponérselo difícil" para poder acudir al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.
"Para nada (es un mano a mano). Creo que estamos cuatro porterazos y cada uno puede intentar dar lo mejor de sí, ya no solo en el campo, también en la convivencia. Aquí no hay manos a manos ni nada", señaló en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER. "En año de Mundial, el seleccionador tiene que intentar elegir a los mejores, así que cuanto más nos vea o nos conozca, más argumentos tendrá para tomar su decisión", continuó.
Así, considera que "hay mucho nivel en la portería de España". "Estamos bien cubiertos, yo creo", dijo, sin entrar en el debate. "Es más cosa vuestra, cosa de la gente. Nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol, en dar lo mejor de nosotros, y después el que decide, por mucho que se hable, es el seleccionador. Hay que estar un poco aislado de todo eso e intentar dar lo mejor en el campo, que al final es lo que importa", apuntó.
Sobre sus tres compañeros bajo palos, el guardameta del FC Barcelona afirmó que son "unas personas increíbles". "En un portero es muy importante transmitir calma y tranquilidad, y Unai -Simón- lo hace. Unai es un tipazo, es un crack. Me ha dado la bienvenida y me ha dicho que me sintiera lo más a gusto posible, porque ellos también tuvieron su primera vez de venir a selección. Estoy muy contento de cómo me han recibido, y con mucha ilusión", desveló.
"Me gusta David Raya, creo que está haciendo un temporada increíble. Su juego de pies es muy bueno. Es un portero muy valiente que intenta ayudar siempre en todo lo que puede el equipo", aseguró, antes de hablar de Alex Remiro. "Me gusta mucho. Entre otras muchas cosas, creo que es muy rápido bajo palos, de reflejos es rapidísimo. Tiene un juego de pies muy bueno", expresó.
"El fútbol es así, no pueden jugar 25. Yo estoy encantado de estar aquí, con muchas ganas de compartir tiempo con los compañeros, con mucha ilusión. Voy a intentar ponérselo difícil al seleccionador, pero más allá de eso, debo entrenar lo mejor posible, tener una buena convivencia con todos y que tenga dolor de cabeza el seleccionador", indicó, confesando qué le dijo el riojano en el entrenamiento. "Me ha dado la bienvenida, me ha dicho que está contento de verme otra vez. Y que disfrute mucho de estos días, sobre todo", aclaró.
En otro orden de cosas, se mostró "contento" con su llegada a la selección. "Tenía ganas de conocer a todos. Prácticamente desde la Sub-16 he ido quemando etapas aquí en la selección. Con muchos había coincidido, pero hacía tiempo que no los veía y me hacía ilusión", dijo, reconociendo que al haber compañeros del Barça "es más fácil". "Cuando tienes tantos conocidos, la adaptación y el sentirte cómodo es mucho más fácil", confesó.
Además, Joan Garcia, que afirmó que sus molestias fueron "la típica sobrecarga de cualquier futbolista" y que está "todo controlado", desveló que conoció su convocatoria en el gimnasio gracias a un fisio, y desveló que solo había hablado una ocasión con Luis de la Fuente. "Me llamó cuando me lesioné esta temporada, me hizo una llamada para darme ánimos y para ver cómo estaba, pero más de eso, no", manifestó.
También aseguró que se define como un portero "valiente". "Me considero o quiero ser un portero valiente, que intenta ayudar siempre al equipo en todo lo que necesite el equipo, ya sea con el juego de pies, ya sea con estar adelantado para cortar pases, balones aéreos, evidentemente en portería, parar. También soy consciente de que tengo que mejorar mucho, tengo 24 años. Tengo muchas cosas que aprender, que mejorar, y en eso me centro, en mejorar día a día, en corregir pequeñas cosas que vas viendo en los partidos. Poco a poco me voy sintiendo más cómodo también en otras facetas en las que a lo mejor no estaba acostumbrado", expresó.
"Hoy en día al portero se le pide prácticamente todo eso. Ha cambiado bastante en estos últimos años. Por suerte, en estos últimos años ya he crecido en fútbol base con eso, con aprender un poco todo. Tienes que adaptarte y controlar un poco todas las facetas del juego", añadió.
Respecto a los tres próximos duelos frente al Atlético de Madrid, el guardameta catalán prefirió centrarse en 'La Roja'. "Ahora viene un tramo bonito, a la vez que duro, de la temporada, pero ahora estoy aquí con la selección. He luchado mucho para estar aquí, así que creo que debo centrarme en esto, disfrutar lo máximo posible y después, a la vuelta, ya pensaré en esos partidos, que seguro que serán muy complicados", advirtió.
Y también insistió en no centrarse solo en el Clásico. "Al final, esos partidos, como los otros, son tres puntos. Si pierdes un partido que no sea el Clásico, son tres puntos que dejas de ganar. Tenemos claro que depende de nosotros ganar LaLiga, tenemos que centrarnos en ganar todos los partidos, evidentemente el Clásico también, pero teniendo claro que si fallas seguramente los otros no fallen. Debemos ganar cada partido sabiendo que dependemos de nosotros, que eso es importante", subrayó.
Sobre su posible debut en la que fuera su casa, el RCDE Stadium, aseguró que "en cualquier campo" le hace "ilusión debutar". "Es especial por ser en Barcelona, que también te evitas un viaje de vuelta para casa", afirmó, antes de recordar su salida del Espanyol. "Son decisiones que tomas pensándolo mucho, pensando en lo que es mejor para ti, para tu futuro y para tu familia. Fue la decisión que tomé y estoy muy contento de ella", expuso, y dijo que nunca hubo conversaciones con el Real Madrid. "No, nunca", señaló contundente.
Por último, Joan Garcia se rindió al talento de su compañero Lamine Yamal. "Es sorprendente. Yo a veces lo pienso y digo 'tiene 18 años y lo que acaba de hacer'. Y pienso en cuando yo tenía 18 años, qué estaba haciendo y no tiene ni punto de comparación. Es increíble lo que está haciendo. Creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarle en esto, no solo a él, sino a todos los jugadores. En el fútbol lo que viene abajo es increíble. Yo que me considero joven, pero ahí en el vestuario parezco veterano", finalizó.