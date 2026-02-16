Joan Laporta anuncia su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona con el lema 'Defensem el Barça'

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la Asamblea general ordinaria del club en octubre de 2025 - FCB/GERMÁN PARGA - Archivo

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha anunciado que presentará este martes 17 de febrero su precandidatura a la reelección al frente del club blaugrana bajo la campaña 'Defensem el Barça', en una presentación que se llevará a cabo en la sede electoral de Laporta, situada en el carrer Provença 173 de Barcelona a las 13:00 horas.

Laporta, que dimitió hace siete días para poder concurrir a los comicios, ganó las XIV elecciones a la presidencia en 2021 con la campaña 'Estimem el Barça', en un lema muy similar al del presente proceso, logrando el 54,28% de los votos.

Además de Laporta, otros precandidatos que han expresado su intención de concurrir son Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres', Xavier Vilajoana, exdirectivo durante la etapa de Josep Maria Bartomeu, y Marc Ciria, economista.

Actualmente, el proceso electoral permite que los socios y socias interesados en presentarse como candidatos recojan desde el domingo 15 de febrero hasta el 2 de marzo las papeletas oficiales de apoyo en la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB). Para formalizar una candidatura, se requiere un mínimo de 2.337 firmas de socios y socias.

El calendario electoral del club prevé que, tras la recogida de apoyos, se validen las candidaturas antes del inicio de la campaña electoral oficial, en la que los aspirantes expondrán sus proyectos ante los socios y socias.

La plataforma 'Defensem el Barça' se presenta como la opción continuista del proyecto de Laporta, con la mayoría de miembros de la anterior Junta Directiva que repetiriían en un nuevo proyecto centrado en reforzar la identidad deportiva, social e institucional del club.