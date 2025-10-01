Joan Laporta: "El Barça-PSG es el partido que está esperando todo el mundo"

El presidente blaugrana asegura que confía en el equipo y destaca que "no hay dependencia de ningún jugador"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que el duelo ante el Paris Saint-Germain en el Estadi Olímpic Lluís Companys de esta noche, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es "el partido que quiere y que está esperando todo el mundo" y se ha mostrado confiado en que su equipo ofrezca "un gran partido" y logre la victoria.

"El Barça-PSG es un partido que creo que es de los mejores partidos que se pueden ver de fútbol en la 'Champions League'. Ya lo queríamos haber jugado el año pasado, no pudo ser porque no estuvimos en la final. Ahora se ha dado en el sorteo que nos ha tocado en la liguilla y yo muy esperanzado de que será un gran partido y espero que nosotros lo ganemos", manifestó a los medios este mediodía.

Preguntado por las palabras de Hansi Flick, técnico del equipo, sobre el potencial del Barça en esta Liga de Campeones y que lo vea como uno de los favoritos al título, el dirigente se mostró satisfecho. "Si lo dice Flick, imagínate tú. Yo más que contento porque quiere decir que él ve al equipo a un alto nivel. Me gusta que nuestro entrenador confíe en su equipo y vea que tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel", señaló.

En relación a la plantilla, destacó la fortaleza colectiva por encima de las individualidades, incluso de Lamine Yamal. "Tenemos un equipo muy competitivo, todos los jugadores son muy buenos. Aquí tenemos jugadores geniales como Lamine, a magos como Pedri y grandes jugadores. La clave hoy por hoy es el equipo, que salga quien salga da el nivel. No hay dependencia de ningún jugador, dependemos de un equipo muy competitivo que está formado por un gran grupo", concluyó.

Laporta también se refirió a la presencia de Luis Figo, exfutbolista 'culer' que fichó por el Real Madrid, en el palco presidencial de Montjuïc como miembro del 'board' de UEFA. Una figura a la que el club, dijo, acoge con normalidad. "Figo ha sido un jugador del Barça. Recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego tomó una decisión, la vida ha continuado y será recibido con todo respeto", apuntó.