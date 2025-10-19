Joan Laporta, sobre jugar en Miami: "No somos entusiastas, pero ganaremos mucho más que en Villarreal"

El presidente blaugrana defiende el partido como una oportunidad económica y de proyección internacional pese a las "incomodidades" del viaje

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este domingo que el club "no es entusiasta" de disputar partidos tan lejos de casa, como el previsto ante el Villarreal CF en Miami a finales de año, aunque ha celebrado que el encuentro supondrá "muchos más ingresos que jugando en Villarreal" y ayudará a compensar pérdidas recientes por los duelos disputados, por las obras en el Spotify Camp Nou, en el Estadi Johan Cruyff.

"LaLiga nos tiene que informar pero los ingresos serán muchos más que jugando en Villarreal. Será un ingreso no presupuestado y compensará lo no ingresado en los dos primeros partidos en el Johan. No le puedo decir una cifra exacta, pero habrá ingresos seguro", afirmó Laporta durante su intervención ante los socios compromisarios en la Asamblea General Ordinaria del club.

El dirigente recordó que, pese al beneficio económico, el Barça no es partidario de desplazar al equipo a largas distancias por motivos deportivos. "Recordad, nosotros no somos entusiastas de llevar nuestro equipo tan lejos, porque comporta incomodidades. Pero estos partidos atípicos deben estar dentro de unos parámetros. Y los primeros que los fijan son la dirección de fútbol, con Deco, y el entrenador Flick, que quieren preservar el estado físico de los jugadores y no sobrecargarles con demasiados partidos", explicó.

Laporta comparó la operación con la Supercopa de España en Arabia Saudí, que también genera un impacto económico relevante. "Jugar la Supercopa en Yeda da un rendimiento económico importante para el club. Es una decisión de la Federación Española que aceptamos: tiene incomodidades, sí, pero también nos permite ingresar dinero que de otro modo no tendríamos. En Miami es exactamente lo mismo: se ganará dinero por ir, y esos ingresos beneficiarán a todos los clubes, aunque el Barça y el Villarreal nos beneficiaremos más por ser los que viajamos", subrayó.

El presidente destacó además el interés del club por fortalecer su presencia en el mercado estadounidense, tanto por visibilidad como por nuevas oportunidades de negocio. "El mercado americano nos interesa. Ya hicimos giras de verano que dieron un rendimiento importante y ayudaron a promover la imagen del Barça en el mundo. Gracias a eso hemos conseguido nuevos patrocinadores. Pensad que la mayoría de los fondos que financian el club y el Espai Barça son también americanos. Ir a Miami refuerza esa relación", señaló.

Aseguró también que el desplazamiento a Estados Unidos servirá también para equilibrar las cuentas del área de taquillaje. "Ya hemos compensado parte de la pérdida con los ingresos de los partidos en el Olímpic Lluís Companys, con buena asistencia. Y también lo compensaremos con los ingresos de Miami. No estaban presupuestados, y servirán para equilibrar lo que dejamos de ingresar por jugar en el Johan", confirmó.

Aunque evitó ofrecer cifras concretas, insistió en que el viaje generará varias partidas de ingresos directos y adicionales. "No le diré una cantidad que aún no me han comunicado, pero puedo decirle que solo por ir a Miami el Barça cobrará una cantidad, y además habrá otras partidas que generarán aún más ingresos. LaLiga debe darnos la información, que todavía no tenemos, pero habrá ingresos, seguro", concluyó Laporta.