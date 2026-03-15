Joan Laporta: "Me veo muy bien, estoy recibiendo apoyo y gratitud y el cariño de la gente"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta en la jornada electoral del 15 de marzo de 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona y candidato a la presidencia, Joan Laporta, ha destacado este domingo tras votar en las elecciones del club que la jornada se vive como "una fiesta de la democracia" y resaltó la participación de socios llegados de distintos lugares de Catalunya, España y el mundo.

"Es una jornada de fiesta de la democracia, una fiesta del civismo. Viene gente de todas las edades y es una prueba más de que tenemos un club único en el mundo", señaló Laporta, quien mencionó la presencia de socios procedentes de Cádiz, Stuttgart o Polonia y calificó la jornada de "muy emocionante".

En cuanto a sus expectativas, el expresidente se mostró optimista. "Me veo muy bien, porque estoy recibiendo apoyo y gratitud. He paseado por las mesas y el cariño de la gente es muy grande", declaró, y añadió que esperaba "ganar el partido contra el Sevilla para que el día sea completo" antes de conocer los resultados de las elecciones.

El candidato de 'Defensem el Barça' defendió la labor de los trabajadores del club ante críticas sobre la organización de la votación por parte de su rival Víctor Font: "Organizar una votación como la de hoy es un mérito absoluto de los trabajadores y trabajadoras del FC Barcelona, que hacen un trabajo excepcional". Rechazó así "las críticas oportunistas" a la plantilla y aseguró que todos ellos "hacen que el club funcione internamente de forma democrática".

Laporta también se refirió a jugadores y exdirectivos que, según él, sufrieron ataques injustificados durante la campaña electoral por parte de la candidatura de 'Nosaltres'. "Lo que más me ha dolido son los ataques a Deco, a Bojan y a Alexanko, que no se lo merecían. Son de una pieza, tienen mucho nivel y profesionalidad", afirmó, destacando su compromiso con el club.

Sobre su experiencia personal en la jornada, Laporta relató que pudo acudir al funeral del expresidente blaugrana Enric Reyna, dar el pésame a su familia y luego disfrutar del contacto con socios y familiares en el Spotify Camp Nou. Asimismo, mencionó la presencia del joven Lamine Yamal y otros jugadores a los que calificó de "genios y personas ejemplares".

Laporta concluyó que esta jornada es "histórica" para el club y recalcó que el Barça representa "democracia, civismo y un sentimiento muy profundo que une a los socios en Catalunya, España y todo el mundo".