Joan Laporta repite presidencia en el FC Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tras votar en la jornada electoral del 15 de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El de nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, elegido este domingo por los socios y socias del club, repite mandato tras ser elegido en 2021 y previamente en 2003 y deja en 41 la lista de presidentes del club, pues ya vivió un primer periodo de mandato entre 2003 y 2010, y sigue siendo el octavo máximo dirigente electo en la historia de la entidad barcelonista.
Hasta el momento, sólo Josep Lluís Núñez --en 1978, 1989 y 1997--, Joan Gaspart -2000--, Sandro Rosell --en 2010-- y Josep Maria Bartomeu --en 2015--, además de Joan Laporta --en 2003, 2021 y ahora en 2026-- han sido escogidos democráticamente entre los socios y socias del club.
Laporta, líder de la candidatura 'Defensem el Barça', se presentó de nuevo a los comicios para alargar su segunda etapa --tercer mandato-- al frente del club y poder culminar la obra iniciada en 2021, con el 'Espai Barça' como joya patrimonial, y superó a su rival Víctor Font en esta carrera electoral.
-LISTA DE PRESIDENTES DEL FC BARCELONA.
1899-1901: Walter Wild.
1901-1902: Bartomeu Terrades.
1902-1903: Paul Haas.
1903-1905: Arthur Witty.
1905-1906: Josep M. Soler.
1906-1908: Juli Marial.
1908: Vicenç Reig.
1908-1909: Joan Gamper.
1909-1910: Otto Gmelin.
1910-1913: Joan Gamper.
1913-1914: Francesc de Moxó.
1914: Àlvar Presta.
1914-1915: Joaquim Peris.
1915-1916: Rafael Llopart.
1916-1917: Gaspar Rosés.
1917-1919: Joan Gamper.
1919-1920: Ricard Graells.
1920-1921: Gaspar Rosés.
1921-1923: Joan Gamper.
1923-1924: Enric Cardona.
1924-1925: Joan Gamper.
1925-1929: Arcadi Balaguer.
1929-1930: Tomàs Rosés.
1930-1931: Gaspar Rosés.
1931: Antoni Oliver.
1931-1934: Joan Coma.
1934-1935: Esteve Sala.
1935-1936: Josep Sunyol.
1936-1939: Comisión Gestora.
1939-1940: Joan Soler.
1940-1942: Enrique Piñeyro.
1942: Josep Vidal-Ribas.
1942-1943: Enric Piñeyro.
1943: Josep Antoni de Albert.
1943-1946: Josep Vendrell.
1946-1952: Agustí Montal Galobart.
1952-1953: Enric Martí.
1953-1961: Francesc Miró-Sans.
1961-1968: Enric Llaudet.
1968-1969: Narcís de Carreras.
1969-1977: Agustí Montal Costa.
1977-1978: Raimon Carrasco.
1978-2000: Josep Lluís Núñez.
2000-2003: Joan Gaspart.
2003: Enric Reyna.
2003: Comisión Gestora presidida por Joan Trayter.
2003-2006: Joan Laporta.
2006: Comisión Gestora presidida por Xavier Sala Martí.
2006-2010: Joan Laporta.
2010-2104: Sandro Rosell.
2014-15: Josep Maria Bartomeu (presidente en funciones).
2015-2020: Josep Maria Bartomeu.
2020-2021: Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets.
2021-?: Joan Laporta.