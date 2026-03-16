Joan Laporta repite presidencia en el FC Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tras votar en la jornada electoral del 15 de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 0:08
   BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El de nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, elegido este domingo por los socios y socias del club, repite mandato tras ser elegido en 2021 y previamente en 2003 y deja en 41 la lista de presidentes del club, pues ya vivió un primer periodo de mandato entre 2003 y 2010, y sigue siendo el octavo máximo dirigente electo en la historia de la entidad barcelonista.

   Hasta el momento, sólo Josep Lluís Núñez --en 1978, 1989 y 1997--, Joan Gaspart -2000--, Sandro Rosell --en 2010-- y Josep Maria Bartomeu --en 2015--, además de Joan Laporta --en 2003, 2021 y ahora en 2026-- han sido escogidos democráticamente entre los socios y socias del club.

   Laporta, líder de la candidatura 'Defensem el Barça', se presentó de nuevo a los comicios para alargar su segunda etapa --tercer mandato-- al frente del club y poder culminar la obra iniciada en 2021, con el 'Espai Barça' como joya patrimonial, y superó a su rival Víctor Font en esta carrera electoral.

   -LISTA DE PRESIDENTES DEL FC BARCELONA.

   1899-1901: Walter Wild.

   1901-1902: Bartomeu Terrades.

   1902-1903: Paul Haas.

   1903-1905: Arthur Witty.

   1905-1906: Josep M. Soler.

   1906-1908: Juli Marial.

   1908: Vicenç Reig.

   1908-1909: Joan Gamper.

   1909-1910: Otto Gmelin.

   1910-1913: Joan Gamper.

   1913-1914: Francesc de Moxó.

   1914: Àlvar Presta.

   1914-1915: Joaquim Peris.

   1915-1916: Rafael Llopart.

   1916-1917: Gaspar Rosés.

   1917-1919: Joan Gamper.

   1919-1920: Ricard Graells.

   1920-1921: Gaspar Rosés.

   1921-1923: Joan Gamper.

   1923-1924: Enric Cardona.

   1924-1925: Joan Gamper.

   1925-1929: Arcadi Balaguer.

   1929-1930: Tomàs Rosés.

   1930-1931: Gaspar Rosés.

   1931: Antoni Oliver.

   1931-1934: Joan Coma.

   1934-1935: Esteve Sala.

   1935-1936: Josep Sunyol.

   1936-1939: Comisión Gestora.

   1939-1940: Joan Soler.

   1940-1942: Enrique Piñeyro.

   1942: Josep Vidal-Ribas.

   1942-1943: Enric Piñeyro.

   1943: Josep Antoni de Albert.

   1943-1946: Josep Vendrell.

   1946-1952: Agustí Montal Galobart.

   1952-1953: Enric Martí.

   1953-1961: Francesc Miró-Sans.

   1961-1968: Enric Llaudet.

   1968-1969: Narcís de Carreras.

   1969-1977: Agustí Montal Costa.

   1977-1978: Raimon Carrasco.

   1978-2000: Josep Lluís Núñez.

   2000-2003: Joan Gaspart.

   2003: Enric Reyna.

   2003: Comisión Gestora presidida por Joan Trayter.

   2003-2006: Joan Laporta.

   2006: Comisión Gestora presidida por Xavier Sala Martí.

   2006-2010: Joan Laporta.

   2010-2104: Sandro Rosell.

   2014-15: Josep Maria Bartomeu (presidente en funciones).

   2015-2020: Josep Maria Bartomeu.

   2020-2021: Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets.

   2021-?: Joan Laporta.

