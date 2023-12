Laporta cree que con la sentencia del TJUE "se abre una oportunidad histórica"

El Barça avala el proyecto de la Superliga e invita a las partes a "iniciar una nueva fase de diálogo"

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera "ilegal" el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga que se "abre una oportunidad histórica" para cambiar el fútbol europeo y "mejorar y solucionar" algunos de sus problemas actuales.

"Consideramos que a partir de ahora se abre una oportunidad histórica para tratar de solucionar alguno de los graves problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes. En este sentido, el FC Barcelona intentará impulsar fórmulas innovadoras para mejorar las competiciones europeas actuales", aseguró Lapora en un discurso internacional.

Declaraciones que llegan tras conocerse, este mismo jueves, que La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad.

"Para poder entrar en el debate constructivo que reclamamos con el fin de mejorar y reformar las actuales estructuras del fútbol europeo hacía falta que quedara aclarada la cuestión jurídica de si el actual monopolio de UEFA resulta o no compatible con el derecho europeo. Hoy la resolución del TJUE tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual 'status quo' del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo", celebró Laporta.

Sobre el proyecto de la Superliga, defendió que sería un formato "abierto y plenamente meritocrático". "Haría el fútbol más sostenible para los propios clubes, mucho más solidario con el fútbol modesto, más atractivo e incluso más asequible para los aficionados de todo el mundo. Esta propuesta llega para mejorar el conjunto del fútbol europeo, tanto masculino como femenino", vaticinó sobre esa posible futura nueva competición continental.

Dejó claro, no obstante, que el FC Barcelona no quiere ir contra LaLiga sino "crear sinergias" con todas las partes implicadas, incluida la UEFA y la FIFA. "La posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Superliga europea no pretende ir en contra, en absoluto, de LaLiga española, ni contra las ligas nacionales. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas. Queremos establecer un diálogo abierto y constructivo con el objetivo de que se generen sinergias positivas entre todas las partes", alegó.

Laporta defendió que, por "trayectoria y peso histórico" en el marco del fútbol europeo, también por "responsabilidad", el Barça debe tener voz y voto en el presente y futuro del fútbol europeo. "En defensa de los intereses de nuestros socios y socias, hemos considerado que debíamos velar por la sostenibilidad presente y futura de la entidad. Creemos que ha llegado el momento en que los clubes, y con más motivo aquellos que son propiedad de sus socios y socias como es el caso del FC Barcelona, tengan un mayor control sobre su destino, tengan un mayor control sobre su futuro, tengan un mayor control sobre su propia sostenibilidad", argumentó.

El club expresó en un comunicado su "satisfacción" con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se avala el proyecto de la Superliga propuesto por A22 Sports. Como una de las entidades impulsoras de la Superliga, el FC Barcelona considera que la sentencia "abre la vía a una nueva competición" de fútbol de "máximo nivel" en Europa al manifestarse "en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol".

Así, como detalló Laporta, el club blaugrana quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro. El club, que celebra haber sido "pionero" en el mundo del deporte en el pasado desde su vocación polideportiva, asegura que la "sostenibilidad" del fútbol europeo a medio plazo pasa por la creación de un concepto como el que encabeza A22 para la Superliga.

"Un modelo competitivo que aporte soluciones a la sobrecarga del calendario y al exceso de partidos de selecciones nacionales, que avance en la regulación en cuanto al fair-play financiero entre los equipos de la competición y que ponga a los jugadores y aficionados del fútbol locales e internacionales en el centro del espectáculo. Un modelo que respete el funcionamiento y la sostenibilidad de las competiciones domésticas y que debe tener en la meritocracia de los resultados el motor principal del juego", recordó la entidad blaugrana.

En el año en el que el club cumplirá los 125 de historia, el Barça quiere seguir aportando su experiencia y conocimientos polideportivos para proponer soluciones a los problemas actuales que tiene el deporte de alta competición.

"Por este motivo el club apoya la propuesta de Superliga impulsada por A22 y anima a iniciar un debate constructivo entre todos organismos futbolísticos tanto a nivel doméstico como internacional, ahora que ha quedado avalada por la sentencia de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo queda sujeto a una lectura completa de la sentencia", concluyó el Barça en su comunicado.