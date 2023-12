La Superliga y el futuro del fútbol europeo, pendientes del TJUE

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve este jueves, sobre las 9.30 horas, si la posición de la UEFA es de monopolio y contraria a la normativa europea de competencia, respecto a la creación del proyecto de la Superliga y si por tanto el organismo tiene exclusividad para organizar competiciones continentales.

Todos los actores del mundo del fútbol como ligas nacionales, UEFA, FIFA y clubes estarán pendiente de este fallo de la corte europea, que pretende dar respuesta a la cuestión prejudicial remitida por el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, tras recibir una denuncia de 'A22', empresa que impulsa la Superliga, y European Super League Company (ESL), por posible abuso de posición dominante de la UEFA y la FIFA, al anunciar sanciones para aquellos clubes que la integraran.

Tras el anuncio del proyecto en abril de 2021 y más de dos años de disputas dialécticas y judiciales entre las diferentes partes a favor y en contra del proyecto, en solo unas horas se conocerá cuál es el futuro del fútbol europeo.

Y la única versión conocida es la del dictamen público del abogado general del TJUE, Athanasios Rantos, en diciembre del año pasado, asegurando que ni la UEFA ni la FIFA abusaron de su posición dominante al bloquear la Superliga amenazando con sancionar a los equipos que se adhirieran a ella.

Existen varias hipótesis sobre la esperada decisión: a favor del proyecto impulsado, fundamentalmente, por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; contra la Superliga y negando la posición de monopolio de UEFA y FIFA, quedando muy tocado el proyecto; u otra que permita a los clubes decidir, después de un periodo de transición.

El proyecto salió a la luz con muchas dudas sobre el formato y la democracia de la competición, aunque con el apoyo de 12 clubes -Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Juventus, Inter de Milán y Milán- que después abandonaron la idea ante amenazas de sanciones desde la UEFA, provocando que se desmoronara todo en las horas iniciales.

No obstante, desde 'A22' insistieron hace unos días en que será un torneo "abierto". "Después de leer y asumir la resolución y de confirmar que el monopolio de la UEFA es ilegal, podremos ser capaces de hacer público el resultado de más de un año de conversaciones con accionistas de diferentes clubes. Propondremos una competición europea de formato abierto para más de sesenta clubes y nos aseguraremos de que todos los clubes serán tratados de forma igualitaria y justa", explicó Bernd Reichart, CEO de la empresa.

"El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de LaLiga, no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. Su objetivo es muy claro: ofrecer la mejor competición de clubes posible", manifestó en noviembre Florentino Pérez en una defensa más de esta nueva competición.

JAVIER TEBAS, SU MÁS FEROZ OPOSITOR

Sin embargo, las críticas contra el proyecto han sido numerosas y duras en los últimos meses. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, uno de sus más feroces opositores, sostiene desde la aparición del proyecto, que con la Superliga "las ligas serían destruidas deportiva y económicamente", con pérdidas, según un informe de KPMG, para los clubes nacionales de unos 1.662 millones de euros.

"No tengo miedo a la Superliga. Están construyendo el relato de algo que no va a ser así. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Florentino (Pérez) nunca pierde", destacó Tebas este lunes, cuando consideró que "el fútbol no necesita una Superliga" e insistió en su apoyo a la "continuidad a los formatos europeos" actuales. Además, duda de que en el caso de salir adelante pudiese estar en marcha en un plazo de dos años.

Ante la democracia en un formato abierto prometido por A22 y los impulsores de la Superliga, desde las ligas nacionales reiteran que Florentino Pérez pretende que "los clubes más ricos gobiernen en el fútbol y repartan el dinero como ellos quieren", en "un ataque integral al modelo de fútbol europeo".

La respuesta del TJUE este jueves sobre las 9.30 horas no admitirá recurso y marcará el futuro de la Superliga y del fútbol europeo, con todas el mundo del fútbol pendiente de una resolución que de dar la razón al proyecto que ahora comandan Real Madrid y Barça, provocaría un cambio de paradigma en el fútbol continental.