Joan Laporta: "Los trofeos han vuelto a Can Barça y esperamos que sea una tónica que continúe"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en el discurso de la comida navideña con la prensa de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este viernes que la dinámica del club es "ganadora" y que "los trofeos han vuelto a Can Barça", una tendencia que espera "mantener" en todas las secciones, convencido de que "la felicidad del barcelonismo" llega "cuando se gana y se gana jugando bien".

"Los trofeos han vuelto a Can Barça y esperamos que sea una tónica que continúe, que los 'culers' estén contentos con ello y con cómo ganamos los títulos. De todas estas buenas noticias (que espera), lo mejor que podría pasar es que se generen aquí, en el Spotify Camp Nou, porque eso significaría ganar títulos y jugar bien, que es lo que lleva la felicidad a los 'culers'", apuntó.

Laporta, en un discurso ante los periodistas presentes en la comida de Navidad del club con los medios que siguen la actualidad blaugrana, celebró el rendimiento de los equipos y destacó que el primer equipo masculino ha recuperado "un fútbol ganador y competitivo", con la Masia "como centro del proyecto" y una fórmula que combina talento de casa con jugadores llegados "de otras culturas futbolísticas".

Recordó también que en los últimos años el club ha sumado Ligas, Copas y Supercopas y un "triplete histórico" la pasada temporada. "La alegría que se ha instalado en el barcelonismo es clave para el proyecto", señaló.

El presidente también mencionó los avances en las demás secciones, subrayando los éxitos del fútbol femenino y el balonmano. En este sentido, se mostró "ilusionado" con la llegada de Xavi Pascual al banquillo del primer equipo de baloncesto. "Esperamos que todo vaya a más", afirmó.

Laporta intervino antes de la tradicional comida navideña, este año celebrada excepcionalmente en el nuevo palco presidencial del Spotify Camp Nou. Destacó el esfuerzo de la Junta para "recuperar la economía, el orden institucional y el nuevo estadio", y celebró el regreso provisional al renovado feudo azulgrana, que ya recibe a 45.000 aficionados y que espera crecer hasta los 62.000 "bien pronto".

El dirigente reivindicó la "transparencia" del club y agradeció la labor de la prensa en un año de avances deportivos e institucionales. "Hace 126 años que Barça y prensa caminamos juntos. No ha ido tan mal", ironizó antes de desear unas felices fiestas a los periodistas.