Joao Pereira sucede a Rúben Amorim en el Sporting CP

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portugués Joao Pedro da Silva Pereira se convirtió este lunes en nuevo entrenador del Sporting Clube de Portugal, firmando un contrato hasta 2027 y sucediendo en el cargo a Rúben Amorim, que ya ejerce como técnico del Manchester United inglés, según un comunicado.

"Joao Pereira es el nuevo entrenador del primer equipo del Sporting Clube de Portugal. El técnico, de 40 años, sucede en el cargo a Rúben Amorim", informó la entidad en su página web sobre su nuevo técnico, que firma hasta 2027.

Así, el club portugués elige a uno de sus exjugadores y que ya había dirigido al equipo filial. Pereira estará acompañado por Luís Neto y Tiago Ferreira, también exfutbolistas del conjunto luso, además de Tiago Teixeira, José Caldeira, António Pina y Hugo Tecelao, con quienes compartió banquillo en los últimos tres años.

"Es un orgullo, un privilegio y un honor ser presentado aquí como entrenador del Sporting CP. Quiero agradecer al presidente, Hugo Viana, y a toda la directiva por la confianza que han depositado en mí para liderar este proyecto", dijo el nuevo entrenador en declaraciones publicadas por el club.

Además, se dirigió a su predecesor, Rúben Amorim, al que agradeció "todo lo que ha hecho por el fútbol portugués". "Deja un legado, y su legado no fueron sólo los logros, las victorias y los récords, sino también la unidad que consiguió crear dentro de la familia del Sporting CP. Sé que es una gran responsabilidad, pero esta viene de la mano de una gran ambición y motivación para seguir haciendo del Sporting CP un club ganador y un club de futuro", agregó.

Pereira respondió también las preguntas de los periodistas presentes en su presentación en el Estadio José Alvalade, mostrando su deseo conseguir títulos. "Como jugador, el Sporting CP me dio mucho, me permitió ir a la selección, pasar a una de las mejores ligas del mundo, volver a casa dos veces y sólo respondí con una Supercopa y una Liga. Como entrenador me gustaría corresponder con más títulos porque el Sporting CP se los merece", afirmó.

"Si tuviera dudas y pensara que puede salir mal, no estaría aquí. No se me pasa por la cabeza que pueda ir mal. Sé que vamos a pasar por algunas dificultades, pero va a salir bien", confesó. "Este proceso se venía preparando desde hace mucho tiempo y estoy preparado. La preparación no se ha hecho en la última semana, sería un error que así fuera. Ha sido así durante los últimos años y confío en lo que puedo aportar y dar al club", manifestó.

"Odio perder, me encanta ganar, soy muy competitivo, quiero que mis equipos sean valientes. El mayor error sería que yo quisiera imitar a otro", dijo, admitiendo que su adaptación llevará su tiempo. "En cuatro años y medio, Rúben ha desarrollado una gran relación con todo el mundo y la mía no será la misma ahora, pero evolucionará y se consolidará. Si seguimos ganando, estoy seguro de que tendrán en mí la misma confianza que tuvieron en él", concluyó.

Pereira fue jugador del Sporting CP entre etapas (2010-2012, 2015-2016 y 2021), acumulando más de 150 encuentros oficiales, y además vistió la camiseta de otros equipos como Benfica, Valencia CF, Hannover 96 o Trabzonspor durante una carrera que se extendió dos décadas.