Jokin Aperribay: "La oferta por Isak ha sido muy buena, no la podíamos rechazar"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, confirmó que "en las próximas horas" el delantero sueco Alexander Isak será jugador del Newcastle inglés, club que les hizo una oferta que no podían "rechazar" y que les obliga a ir al mercado para buscar un sustituto para el que tienen "más de dos opciones".

"Se está terminando la operación, lo normal es que no haya ninguna dificultad y que en la próximas horas se pueda oficializar. Ha sido una oferta muy buena, hemos llegado a una cantidad que la Real no podía rechazar, así que nos toca reemplazar al jugador", señaló Aperribay tras el sorteo de la fase de grupos al micrófono de 'Movistar+'.

En este sentido, admitió que tiene "diferentes opciones abiertas". "Veremos cual es la que más interesa. Ha sido una semana trepidante, no nos esperábamos que Isak no estuviera con nosotros esta semana, cuando recibimos la llamada nos temimos que teníamos que negocia rápido. No teníamos noticias del Newcastle hasta el lunes pasado", confesó.

"La Real está preparado para tomar las decisiones acertadas y acertar desde la pausa. Vamos a ver si en lo seis días que quedan de mercado los movimientos que hagamos nos ayudan a ser mejores", añadió.

En este sentido, no quiso hablar de la posibilidad de fichar a Edinson Cavani. "Hay más de dos opciones, estudiaremos las condiciones de los que pueden ser y cuál es la mejor solución desde el punto de vista deportivo. No debemos correr, hay que dar una buena respuesta", advirtió el dirigente realista.

Este recordó que "el fútbol está muy difícil" a nivel económico. "Desde la pandemia hemos tenido menos ingresos y no ha sido fácil gestionar estos tres años. La Real tiene una solvencia importante y esta operación nos da una solvencia de cara al futuro muy importante. Queremos seguir mirando a las competiciones cada vez más de cerca e ir creciendo desde una base sólida", afirmó.

En cuanto al sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa, donde la Real quedó emparejada con Manchester United, Sheriff y Omonia, se mostró esperanzado de volver a verse con el equipo inglés dos años después de que les eliminase claramente en el primer cruce.

"A ver si ganamos por fin al Manchester. Seguro que será difícil, mientras que el Sheriff y el Omonia son más fáciles, aunque el Sheriff hizo una buena Champions el año pasado y el Omonia también eliminó al Genk. Nunca hay partidos fáciles", confesó Aperribay, que reconoció que "todos" en el club querían evitar a "los equipos alemanes" porque habría provocado que "el grupo hubiese sido muy duro".