Jon Guridi jugará firma con el Sevilla hasta 2028

Archivo - Jon Guridi en un partido con el Deportivo Alavés - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha anunciado este martes la incorporación del centrocampista español Jon Guridi, que llegará libre tras finalizar su etapa en el Deportivo Alavés y firmará con la entidad andaluza para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028.

El mediocentro guipuzcoano, de 31 años, reforzará el centro del campo del conjunto sevillista después de completar cuatro campañas en el club vitoriano, donde se convirtió en una pieza importante tanto en el ascenso a LaLiga EA Sports como en la posterior consolidación en Primera.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, Guridi debutó con el primer equipo donostiarra en la temporada 2016/17 y fue alternando presencia entre el filial y la primera plantilla antes de emprender una etapa de crecimiento en calidad de cedido en el CD Mirandés, con quien logró el ascenso a Segunda con más de 40 encuentros entre liga y Copa del Rey.

De regreso a San Sebastián, el centrocampista siguió sumando experiencia en la élite nacional y continental, disputando partidos de LaLiga, Copa del Rey y UEFA Europa League. Durante ese periodo formó parte de la plantilla que conquistó la Copa del Rey correspondiente a la temporada 2019/20, cuya final se disputó en 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Su siguiente destino fue el Deportivo Alavés, al que se incorporó en la campaña 2022/23. Allí participó de forma decisiva en el regreso del conjunto babazorro a Primera y posteriormente se asentó como uno de los futbolistas habituales del 'Glorioso' en la máxima categoría. En sus cuatro temporadas en Vitoria superó el centenar de encuentros oficiales entre Liga y Copa y contribuyó con 6 goles y 5 asistencias.

A lo largo de su trayectoria en Primera División, Guridi ha acumulado cerca de 130 partidos, con un balance de 7 goles y 6 asistencias, y en Sevilla destacan de él que es un futbolista de perfil asociativo y de largo recorrido en la medular.

El nuevo jugador sevillista volverá además a coincidir con Luis García Plaza, actual entrenador del conjunto nervionense, con quien compartió vestuario en el Deportivo Alavés. A las órdenes del técnico madrileño, Guridi desempeñó un papel relevante tanto en el ascenso a Primera como durante la etapa posterior.