João Cancelo: "Quiero desafiarme e intentar tener un espacio en este Barça"

Joao Cancelo en su presentación como nuevo jugador del FC Barcelona - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lateral portugués João Cancelo ya es de forma oficial nuevo jugador del FC Barcelona, después de que el club blaugrana y el Al Hilal Saudi FC hayan alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la presente temporada, en la que lucirá el dorsal '2'.

"Vengo para tener mi espacio, a entrenar para jugar. Pero Jules, Balde, Gerard Martín y Eric Garcia lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos y quiero desafiarme a mí mismo e intentar tener un espacio en el equipo", afirmó a los medios en su presentación.

Lo hizo tras firmar el contrato de cesión, en una operación que se demoró horas por un 'tránsfer' que no llegaba. Finalmente, con todo firmado y apto para entrenar ya este miércoles y poder debutar cuando lo considere Hansi Flick, Cancelo ya es de nuevo blaugrana y, otra vez, en forma de cedido.

Pero explicó y dejó claro que su retorno al Barça fue una prioridad desde que surgió la posibilidad de salir del club saudí. "Hablé con el Al-Hilal, me dijeron que había una posibilidad de salir y tenía algunos clubes interesados, pero desde que Deco me llamó les dije que iba a esperar al Barça. A los otros clubes les dije que mi primera opción era el Barça y que iba a esperar por ellos", relató.

El internacional portugués confesó que su salida del Al Hilal se produjo de manera inesperada. "El míster del Al-Hilal me dijo una cosa y luego, en tres días, otra. Me pilló de sorpresa, pero fue buena. Cuando escuché lo del Barça y Deco me llamó me puse las pilas y dije que iba a esperar hasta que me ficharan", subrayó.

En lo deportivo, Cancelo se mostró ilusionado con el proyecto y con la actual plantilla 'culer', con muchos excompañeros que todavía siguen en el vestuario. "He hablado con Flick y quiero disfrutar de este equipo que tiene mucho talento. Cuando estuve aquí algunos de los niños se han convertido ya en hombres. Da gusto ver a este Barça jugar y vengo a intentar ayudar, a disfrutar del club y del equipo y, si es posible, a ganar títulos", señaló.

El lateral aseguró llegar en buenas condiciones físicas para competir de inmediato. "Físicamente me siento muy bien. En Arabia hay límite de extranjeros y me lesioné en septiembre, me quitaron de la lista y solo podían inscribirme en enero, pero vengo entrenando, estuve en la selección y estoy listo para intentar jugar", afirmó.

Cancelo también dejó abierta su continuidad más allá de esta temporada. "Tengo contrato con el Al-Hilal, pero vengo a disfrutar hasta final de temporada y luego veremos qué pasa. No tuve la suerte de ganar un título cuando estuve aquí y es lo que quiero: ganar títulos con este club", remarcó sobre sus objetivos.

Y es que vuelve al FC Barcelona tras su anterior etapa como cedido --entonces por el Manchester City-- en la temporada 2023/24, cuando disputó 42 partidos oficiales entre LaLiga y la Liga de Campeones, con cuatro goles y cinco asistencias. Tras finalizar aquella cesión el 30 de junio de 2024, puso rumbo al Al Hilal, club con el que ha jugado 45 partidos en una temporada y media.

Formado en el Benfica y con una amplia trayectoria en clubes de primer nivel como Valencia, Inter de Milán, Juventus, Manchester City y Bayern de Múnich, Cancelo lucirá el dorsal '2' en esta nueva etapa como blaugrana, con el reto de volver a ser protagonista en un Barça que, según él mismo destacó, "vive de títulos" y ahora cuenta con "una plantilla más fuerte" que en su anterior paso por el club.