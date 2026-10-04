Jorge Jesus, sobre Cristiano: "Fue un malentendido fácil de resolver"

Jorge Jesus - Luis Eiras/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, confesó que Cristiano Ronaldo tiene abiertas las puertas de su selección después de un "malentendido" que le hizo abandonar la convocatoria que terminó este domingo con la clasificación para cuartos de final de la Liga de Naciones con un 2-1 a Noruega en Oporto.

"No sé qué pasará. Por mi parte, todo está abierto. Le corresponde a Cristiano decidir su vida. En la próxima convocatoria, si Cristiano quiere estar en la selección nacional por qué no", dijo a la televisión pública del país.

"¿Resentimiento? Nada, fue un malentendido. En mi opinión, es fácil de resolver. ¿Cuándo lo resolveré? No lo sé. El partido ha terminado, y solo después sabremos cómo se desarrollarán los acontecimientos", añadió un Jesus que tratará lo sucedido con la Federación y el propio futbolista.

Cristiano Ronaldo abandonó voluntariamente la concentración de Portugal en Copenhague el pasado miércoles, tras calentar toda la segunda mitad y no jugar en Oslo y convertirse en el tema principal de la rueda de prensa del seleccionador.

En sus redes sociales, Cristiano confirmó que habló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, antes de abandonar la concentración, y que "en su debido momento" explicaría "la verdad a todos los portugueses sobre los motivos" de su decisión de dejar el equipo.

En cuanto a lo deportivo, Portugal volvió a dejar buenas sensaciones ante Noruega en Estádio do Dragão. "Ganamos sin jugar un partido como el de Dinamarca, pero lo importante era ganar y clasificar. Es una trayectoria que, cuando empecé, probablemente no pensé que podría tener, independientemente de lo mucho que creyera en este equipo. Tenemos que esperar a los dos últimos partidos para el próximo anuncio de la convocatoria", analizó.