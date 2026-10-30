José Alberto: "Ser valientes no significa ser descerebrados ante el Real Madrid"

José Alberto López durante un partido del Real Racing Club de Santander - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Racing Club de Santander, José Alberto López, aseguró que el club lleva "mucho tiempo buscando jugar partidos" como el de este domingo ante el Real Madrid, rival al que ve "en el mejor momento de la temporada" y frente al que pedirá "ser valientes", pero sin "ser descerebrados".

"Llevamos mucho tiempo buscando jugar partidos como este, 15 años de un recorrido por parte del club difícil, jugando contra equipos mucho más humildes. Jugar este tipo de partidos nos ilusiona mucho, también nos responsabiliza porque sabemos que son importantes para todos, pero estamos con la tranquilidad de cómo afrontarlo y con la normalidad de ser un partido más", expresó José Alberto este viernes en rueda de prensa.

El técnico racinguista sabe que se medirán "a uno de los mejores clubes del mundo" y "a un equipo con jugadores extraordinarios y muy bien dirigido con un entrenador con una trayectoria y un recorrido impresionante". "Está para mí en el mejor momento de la temporada como ha demostrado en el Clásico y será un partido de una exigencia máxima", indicó.

"Vamos a intentar mantener nuestro estilo y creo que si lo mantenemos vamos a estar más cerca de conseguir lo que queremos, que es la victoria, pero ser valientes no significa ser descerebrados. Tenemos que ser equilibrados y jugar con valentía, pero con mucho equilibrio, manejando bien todas las situaciones del juego y luego con un nivel de generosidad en el esfuerzo altísimo", agregó.

El asturiano recordó que los equipos de José Mourinho "se caracterizan por ser muy competitivos" y que al madridista se le añade una "calidad que está fuera de toda duda con los jugadores estrellas mundiales que tiene". "Pero no tenemos que mirar a quién tenemos enfrente, tenemos que jugar como un equipo, jugar también sin miedo absolutamente a nada porque no tenemos nada que perder y eso tenemos que demostrarlo desde el minuto uno", apuntó.

"El Real Madrid te puede someter por la calidad individual de sus jugadores y te puede ganar en cualquier acción individual porque sus jugadores son de un talento descomunal y en cualquier acción te pueden desequilibrar la balanza. Aunque te estés sintiendo bien en el partido, es un equipo que en transición te revienta y que no necesita el juego para ganarte", recordó José Alberto.

En este sentido, el entrenador del conjunto cántabro no esconde que "hablar de vulnerabilidades" en un equipo como el Real Madrid "es complicado". "Intentaremos ponerles en dificultades y hacer las cosas lo mejor posible para aparcar la diferencia. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir", admitió.

En este sentido, sabe que jugar en El Sardinero es un "totalmente" un plus. "Con nuestra afición, así lo indican los números, nos sentimos tremendamente fuertes. Sabemos que El Sardinero va a disfrutar del partido como merece la ocasión porque lleva mucho tiempo esperando por partidos como este y que va a ser una olla de presión para ayudarnos a intentar imponernos a un gran equipo. Y a partir de ahí, tenemos que competir el partido al mejor nivel posible para intentar ganar, que es lo que buscamos", sostuvo.

José Alberto pidió a los suyos intentar equivocarse "poco", además de "ser muy contundentes" y "ser muy responsables" cuando tengan el balón en un partido donde su rival juega "con un nivel de tensión" que le exige el perseguir al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. "El nivel de exigencia de estos rivales es máximo. Sabemos de la dificultad que tiene el rival por la entidad que tiene, lo respetamos, pero sabemos que tenemos nuestras armas y que si jugamos bien nuestras cartas podemos sorprender a cualquier rival", sentenció.