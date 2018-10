José Arnáiz: "Ahora mismo solo pienso en el Leganés"

Publicado 16/08/2018 16:51:56 CET

El nuevo extremo del CD Leganés, José Arnáiz, ha reconocido en su presentación con el conjunto pepinero que no piensa en el FC Barcelona ni en su posible opción de recompra, sino en "dar lo máximo" y "jugar los máximos minutos" con su nuevo club.

"Vengo aquí con muchas ganas, muy ilusionado y con ganas de ayudar al equipo, como uno más, a dar el máximo de mí y a jugar los máximos minutos. Ahora mismo solo pienso en el Leganés y en recuperarme al cien por cien de mi lesión", declaró este jueves en rueda de prensa.

El jugador de 23 años, que llega procedente del FC Barcelona, disputó con el primer equipo culé cinco partidos y anotó tres goles. Tras sufrir una pubalgia la pasada campaña y estar seis meses parado,

se siente "muy bien" y tiene "unas ganas tremendas de jugar".

"Después de estar seis meses parado, tengo unas ganas tremendas de jugar. Me encuentro muy bien aunque todavía me queda un poquito, no estoy al cien por cien pero estoy trabajando para ponerme a tope", reconoció el talaverano.

"Por supuesto que soy más fuerte ahora tras la lesión, porque han sido meses muy duros", destacó, además de reconocer que ha llegado a Leganés para conseguir el objetivo de la permanencia, "pero si se puede lograr algo más, bienvenido será". De esta manera, y tras cinco años "fuera de casa", el exfutbolista del Barcelona está encantado de tener una nueva oportunidad.

Acerca de su posición en el terreno de juego, Arnáiz todavía no ha hablado con el técnico, Mauricio Pellegrino, porque tan sólo lleva tres días en la disciplina blanquiazul, en la que recalca se siente "como en casa".

Por su parte la presidenta del club, Victoria Pavón, espera que las lesiones no le impidan desempeñar su fútbol. "Es una de las apuestas de esta temporada del club, y también una apuesta mutua ya que el jugador decidió venir aquí. Le deseo muchísima suerte y que le respeten las lesiones para que podamos disfrutar de su fútbol", declaró.