Josema Giménez: "Fue un gol de todos mis seres queridos"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista uruguayo Josema Giménez ha descrito su tanto frente al Inter de Milán, el del triunfo de este miércoles por 2-1 en la jornada 5 de la liguilla en la Liga de Campeones, como un gol de "todos" sus "seres queridos", así como "de la familia" y "de los amigos" que "acompañan siempre".

"Rematé... con mis hijos. Paré a pensar en ellos, en la fuerza que me dan día a día para esforzarme, en mi esposa que me apoya y que siempre está ayudándome para que pueda llegar de la mejor manera a los partido", declaró Giménez a Movistar Plus+ a pie de campo en el Riyadh Air Metropolitano.

"Creo que fue un gol de todos, de todos mis seres queridos, de la familia, de los amigos que me acompañan siempre, de la gente que ha estado en los buenos momentos y no tan buenos, pero que nunca ha dejado de creer en mí", apostilló. "Sin ellos no sería no podría hacer lo que lo que hago hoy", añadió el charrúa en sus declaraciones.

Pese a la victoria 'in extremis' gracias a su cabezazo certero en un saque de esquina, Giménez se mostró precavido. "Nuestro lema es partido a partido. En esta edición de la Champions toca sumar puntos, es lo único que vale. La realidad es que hoy era un partido muy duro que necesitamos ganar y que ganarlo nos deja en una posición que nos hace pensar y creer que podemos clasificar directamente", argumentó.

Por último, relató la acción de su gol, habiendo botado Antoine Griezmann ese córner. "Le había dicho a Koke que en el lado derecho lo tirara él. Saben los compañeros que cuando marcan en zona es muy difícil porque uno cuando viene embalado y con el doble ritmo, al final considero que es una de mis virtudes", indicó al respecto.

"Sabía que ellos de parado no me podían aguantar el salto simplemente porque yo venía lanzado. Le pedí que la tirara colgadita, como me gusta, y puso un centro espectacular, que lo único que hice fue poner la cabeza", concluyó el defensa uruguayo.