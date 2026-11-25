Archivo - El abogado Juan de Dios Crespo en una charla en el CEU Cardenal Herrera en Valencia. - CEU UCH - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado español Juan de Dios Crespo, uno de los mayores especialistas del mundo en derecho deportivo, afirmó que el árbitro "comienza y acaba el partido", tras la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAS) favorable a Senegal por la final contra Marruecos de la Copa Africana de Naciones de 2025.

En una entrevista al portal jurídico 'Iusport' que recoge Europa Press, Juan de Dios Crespo, que representó a la Federación Senegalesa de fútbol en su recurso ante el TAS, aseguró que "no había lugar" a impugnar el resultado de 1-0 de la final pese a que los jugadores de Senegal abandonaran el campo durante unos minutos.

"El árbitro comienza y acaba el partido. Es su decisión. Así que, como se cumplió el partido, no había lugar a impugnar el resultado. FIFA ha cambiado su código disciplinario y, por ende la regla quinta de la IFAB indicando, ahora, que si un equipo se marcha, parcial o totalmente, el árbitro deberá pitar el final del partido y dar por perdedor al que se marchó del terreno de juego. Creo que el caso Senegal-Marruecos ha hecho cambiar la regla", comentó.

A juicio de Crespo, la protección de las decisiones arbitrales frente a las actuaciones de los organismos disciplinarios como el de la CAF es "casi absoluta", salvo en errores como mostrar una tarjeta amarilla o expulsar a un jugador equivocado.

Pese a que la Federación Marroquí defendió que el abandono momentáneo del terreno de juego por los futbolistas senegaleses constituía una infracción de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa de África y que el árbitro debería haber suspendido definitivamente el partido, el TAS estimó que esos artículos "no correspondían a lo acaecido".

"El árbitro es quien decide el comienzo y el final, haya o no abandono parcial o total. Ahora, es cierto que se ha modificado, pero no estaba vigente en el momento de los hechos", recalcó el abogado valenciano.

No obstante, la CAF decidió modificar administrativamente el resultado deportivo y dio a Marruecos la victoria por 3-0. "¿Extralimitación de sus competencias? El tribunal de instancia le dio la razón a Senegal y es solo el de apelación de la CAF el que modifica la victoria de Senegal. La CAF tuvo dos decisiones divergentes. Los límites son los reglamentarios y solo en casos evidentes pueden modificar esa expulsión, pero no el partido", subrayó.

Al margen de la devolución del título a Senegal, Crespo consideró que este laudo puede ser un precedente para ¡futuras competiciones internacionales y la relación entre las decisiones arbitrales y las potestades disciplinarias de las federaciones.

"En cuanto a que un equipo se marche, la FIFA y la IFAB han cambiado y ahora el árbitro debe dar por terminado el partido y por perdedor al que se ha marchado. Respecto de otros posibles conflictos, creo que sí, que ha quedado clara la doctrina del 'field of play'", resumió el especialista en derecho deportivo.