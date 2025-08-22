Juanmi Latasa hace sonreír más al Valladolid en Castalia

Archivo - Juanmi Latasa, en un partido con el Real Valladolid. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

Triunfo del Eibar ante el Granada y empate entre Leganés y Cádiz

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid ha ganado por 0-1 en su visita al CD Castellón gracias a un gol de Juanmi Latasa, en un partido adelantado de una jornada 2 de LaLiga Hypermotion que este viernes también ha vivido el triunfo de la SD Eibar por 3-0 ante el Granada CF y el empate (1-1) entre CD Leganés y Cádiz CF.

La tanda de partidos se abrió en el Estadio de Ipurua, donde Javier Martón adelantó a los locales en el 22'. Anaitz Arbilla puso el 2-0 en el 60' y Álvaro Rodríguez marcó 10 minutos más tarde el tercer gol para los armeros, que ahora tiene cuatro puntos en la clasificación, habiendo dejado al equipo granadino como colista y todavía sin puntuar.

Por su parte, en el Estadio SkyFi Castalia, los visitantes lograron la victoria por ese solitario tanto de Latasa poco antes del descanso, cabeceando un centro del croata Stipe Biuk desde la banda derecha al saque de un córner. Seies puntos lucen por ahora los pucelanos en lo más alto de la tabla clasificatoria y con cero se queda aún el Castellón.

Por último, en Butarque, Naím García puso por delante a los locales en el tiempo de descuento de la primera mitad, tras esprint y pase raso de Duk desde la banda izquierda, y Brian Ocampo en el 70' estableció la igualada definitiva con una volea de diestra a la salida de un córner. Con cuatro puntos está momentáneamente el Cádiz y con dos el 'Lega'.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Granada 3-0.

Castellón - Valladolid 0-1.

Leganés - Cádiz 1-1.

-Sábado 23.

Mirandés - Huesca17.00 horas.

Ceuta - Sporting de Gijón 19.00.

Zaragoza - Andorra 21.30.

-Domingo 24.

Deportivo de La Coruña - Burgos 17.00.

Cultural Leonesa - Almería19.30.

Málaga - Real Sociedad B 21.30.

-Lunes 25.

Albacete - Racing de Santander 19.30.

Córdoba - Las Palmas21.30.