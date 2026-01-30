Un juez frena cautelarmente a LaLiga y la RFEF y permite al Getafe inscribir jugadores

Jugadores del Getafe - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid ha estimado parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentada por el Getafe CF y ha suspendido los efectos de varias resoluciones dictadas por órganos de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que declaraban que el club excedía su Límite de Coste de Plantilla Deportiva e impedían la inscripción de jugadores en este mercado de invierno.

La medida cautelar, acordada con carácter urgente sin audiencia previa de las partes demandadas, considera que hay peligro de mora procesal derivado del inminente cierre del mercado de fichajes el lunes 2 de febrero, así como la necesidad de preservar "la efectividad de una eventual sentencia estimatoria en el procedimiento principal", actualmente en tramitación. "Si se estimara la demanda y no se adoptan las medidas cautelares solicitas, se habría impedido la efectividad de la tutela judicial", señala la resolución.

Así, el Juzgado de lo Mercantil ordena la suspensión cautelar de los efectos del Acuerdo del Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga del pasado 11 de diciembre, de la resolución del Comité de Control Económico del 29 de diciembre de 2025, de la Resolución del Comité Social de Recursos del 8 de enero de 2026 y de la Resolución del Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF del 15 de enero de 2026.

Sin embargo, el auto, si bien suspende de forma cautelar todas las resoluciones de LaLiga y de la RFEF impugnadas y ordena mantener abierta la ventana de inscripción para el Getafe hasta que LaLiga y la RFEF puedan oponerse formalmente, no obliga a LaLiga a reconocer de forma automática el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores sin oír antes a los demandados.

El origen del conflicto entre el Getafe y la RFEF y LaLiga tiene su origen en la revisión efectuada por LaLiga del tratamiento contable de la cesión con opción de compra del jugador Christantus Ugonna Uche al Crystal Palace FC, operación que inicialmente había permitido al Getafe CF disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores.

Tras una nueva valoración del auditor del club, motivada por la falta de partidos disputados como titular por el jugador y la inexistencia de una póliza de seguros que cubriera la operación, LaLiga procedió a recalcular el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, situándolo en 34,8 millones de euros frente a un coste real de 51,9 millones, lo que arrojaba un supuesto exceso superior a 17 millones de euros y conlleva la prohibición automática de nuevas inscripciones.

El Getafe CF impugnó estas decisiones al considerar que la modificación era desproporcionada, contraria a la doctrina de los actos propios, carente de la necesaria seguridad jurídica y constitutiva de un abuso de posición dominante, al amparo de la Ley de defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Ahora, LaLiga y la RFEF disponen de 20 días hábiles para formular oposición a la medida cautelarísima, momento en el que el juez resolverá si mantiene abierta la inscripción de jugadores o la cierra definitivamente. Mientras tanto, el Getafe deberá prestar una caución de 20.000 euros para responder de los posibles daños por si finalmente pierde el procedimiento principal.