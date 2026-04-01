Un juez levanta la cautelar al Getafe CF sobre inscripción de jugadores

Archivo - El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, ante el Cádiz CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid acordó estimar la oposición de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, en consecuencia, levantar las medidas cautelares que estimaron parcialmente a finales de enero la solicitud del Getafe CF para inscribir jugadores en el mercado de invierno de fichajes, según un comunicado de la patronal.

Dichas medidas cautelares fueron estimadas en su momento "sin haber escuchado previamente a LaLiga ni a la RFEF (inaudita parte) y se limitaron a evitar el cierre del mercado de invierno para el Getafe CF hasta que el Juzgado tuviese la oportunidad de oír a todas las partes afectadas", informó LaLiga.

El Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid ha estimado parcialmente la solicitud de medidas cautelares presentada por el Getafe CF y ha suspendido los efectos de varias resoluciones dictadas por órganos de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que declaraban que el club excedía su Límite de Coste de Plantilla Deportiva e impedían la inscripción de jugadores en este mercado de invierno.

La medida cautelar, acordada con carácter urgente sin audiencia previa de las partes demandadas, considera que hay peligro de mora procesal derivado del inminente cierre del mercado de fichajes el lunes 2 de febrero, así como la necesidad de preservar "la efectividad de una eventual sentencia estimatoria en el procedimiento principal", actualmente en tramitación. "Si se estimara la demanda y no se adoptan las medidas cautelares solicitas, se habría impedido la efectividad de la tutela judicial", señala la resolución.

El pasado 30 de enero, el Juzgado de lo Mercantil ordenó la suspensión cautelar de los efectos del Acuerdo del Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga del pasado 11 de diciembre, de la resolución del Comité de Control Económico del 29 de diciembre de 2025, de la Resolución del Comité Social de Recursos del 8 de enero de 2026 y de la Resolución del Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF del 15 de enero de 2026.

El origen del conflicto entre el Getafe y la RFEF y LaLiga tiene su origen en la revisión efectuada por LaLiga del tratamiento contable de la cesión con opción de compra del jugador Christantus Ugonna Uche al Crystal Palace FC, operación que inicialmente permitió al Getafe CF disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores.

Tras una nueva valoración del auditor del club, motivada por la falta de partidos disputados como titular por el jugador y la inexistencia de una póliza de seguros que cubriera la operación, LaLiga procedió a recalcular el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, situándolo en 34,8 millones de euros frente a un coste real de 51,9 millones, lo que arrojaba un supuesto exceso superior a 17 millones de euros y conllevaba la prohibición automática de nuevas inscripciones.

El Getafe CF impugnó estas decisiones al considerar que la modificación era desproporcionada, contraria a la doctrina de los actos propios, carente de la necesaria seguridad jurídica y constitutiva de un abuso de posición dominante, al amparo de la Ley de defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Ahora, a la vista de las alegaciones formuladas por LaLiga en su oposición, el auto rectificó su criterio sobre la concurrencia del de urgencia, destacando que "a la fecha de cierre, el Getafe CF había inscrito todos los jugadores que había fichado".

La patronal recordó en el comunicado de este miércoles que el primer auto del 30 de enero no la obligaba a reconocer de forma automática el límite salarial reclamado por el Getafe CF ni autorizaba la inscripción automática de jugadores.

"Asimismo, LaLiga recuerda que la decisión del Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga respecto a la situación del Getafe fue confirmada tanto por el Comité de Control Económico, del Comité Social de Recursos de LaLiga como por el Comité de Segunda Instancia de Licencia UEFA de la RFEF", añadió el comunicado.

Finalmente, LaLiga reiteró su "compromiso con el estricto cumplimiento de las normas de control económico, pilares esenciales para garantizar la estabilidad financiera y la integridad competitiva de la competición".