El jugador del RB Leipzig Kevin Kampl se retira tras la muerte de su hermano

BERLÍN, 4 Ene. (dpa/EP) -

El centrocampista esloveno Kevin Kampl, jugador del RB Leipzig, ha anunciado que dejará momentáneamente el fútbol a finales de mes, tras ocho años y medio en el club de la Bundesliga, por motivos familiares, después del fallecimiento de su hermano y para cuidar a su padre.

El Leipzig acordó con el futbolista de 35 años la rescisión de su contrato e indicó que será despedido en el partido del 17 de enero en casa contra el Bayern de Múnich. Kampl ha disputado 283 partidos con el Leipzig, con 13 goles y 23 asistencias, y ganó dos veces la Copa de Alemania; esta temporada ha jugado muy poco y ha sido suplente en tres ocasiones.

"Llevaré siempre en el corazón los ocho años y medio pasados en el RB Leipzig. Desde el primer día me acogieron con una calidez increíble. Juntos hicimos historia, ganamos los primeros trofeos del club, vivimos grandes momentos y siempre superamos las fases difíciles como un grupo unido", declaró Kampl en un comunicado del club.

Además, reconoció que "el tiempo ha pasado volando" y que eso es "señal de lo feliz" que ha sido "como persona y como jugador" en el club. "Estoy triste por poner fin a este viaje, pero aún más orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. No descartaría por completo volver a los terrenos de juego algún día, aunque actualmente me parezca absolutamente irreal, ya que me dedico a pasar tiempo con las personas más cercanas a mí", confesó.

"Estos últimos meses han sido muy emotivos para mi familia y para mí, y han estado marcados por un profundo dolor. El dolor de perder repentinamente a mi hermano me mostró lo valioso que es el tiempo y lo importante que es pasarlo con las personas más cercanas. Después de todos estos años, me he dado cuenta de que ha llegado el momento de volver a casa, también porque mi padre no goza de buena salud y quiero pasar más tiempo con él. Tiempo que uno no puede recuperar", desveló.

"Por muy difícil que me resulte dar este paso, algunas decisiones en la vida son más importantes que el fútbol. No es así como había imaginado mi despedida. Pero a veces la vida trae diferentes prioridades, y estoy en paz con esta decisión", concluyó.