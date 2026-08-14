Julián Álvarez no entra en la convocatoria del Atlético para Marsella

Julián Álvarez, en un entrenamiento. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Julián Álvarez, al igual que su compatriota Juan Musso y los españoles Álex Baena y Marcos Llorente, no ha sido convocado por su entrenador en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, para el último partido de pretemporada contra el Olympique de Marsella, previsto este viernes (17.30 horas) en tierras francesas.

La 'Araña' Álvarez, Musso, Baena y Llorente fueron los últimos internacionales en incorporarse a los entrenamientos veraniegos del 'Cholo' tras haber disputado la Copa Mundial de la FIFA, en cuya final se enfrentaron precisamente las selecciones de España y de Argentina, con título para la 'Roja' gracias a su victoria por 1-0 en la prórroga.

Con 25 jugadores en total, la lista de Simeone para este compromiso amistoso ante el OM ha incluido a: Jan Oblak, Salvi Esquivel y Dani Rubio; Josema Giménez, Dávid Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Jorge Domínguez, Dani Martínez y Javi Boñar; Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Kang-in Lee, Pablo Barrios, Thomas Lemar, Giuliano, Obed Vargas, Morten Hjulmand, Jorge Castillo y Arnau Ortiz; Ademola Lookman, Carlos Martín y Miguel Cubo.