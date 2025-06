Julián Álvarez, sobre el penalti de Champions: "Que todo se caiga por una cosa así duele mucho"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez ha recordado la polémica por su penalti lanzado ante el Real Madrid en octavos de la Liga de Campeones y ha asegurado que fue "injusto", además de reconocer que "que todo se caiga por una cosa así duele mucho", y ha confesado que el francés Antoine Griezmann fue "el primero" que le mandó "un mensaje" para que fichara por el equipo rojiblanco.

"Ese día fue injusto, hubo bronca. He visto el vídeo 10 veces, estaba por todas partes, y ni así sabes si hubo dos toques. Es imposible darse cuenta, incluso en las cámaras. Que todo se caiga por una cosa así duele mucho", señaló en el documental de DAZN 'Julián. Revelado', donde a través de una serie de imágenes el jugador recorre momentos decisivos, tanto personales como deportivos, de su carrera.

Por otra parte, desveló que el francés Antoine Griezmann fue uno de los futbolistas colchoneros que más le animó a fichar por el Atleti. "Con 'Grizzy' tengo varias fotos muy lindas, fue el primero que me mandó un mensaje para que viniera al club. Es un jugador con tanta jerarquía, con tanta clase, con la experiencia que tiene Antoine, hace todo mucho más fácil", indicó.

También rememoró su primer día en el Riyadh Air Metropolitano. "Recuerdo este día, fue una de mis primeras fotos en el club, la presentación. La ilusión que tenía yo, la ilusión que tenía la gente, todo lo que pasaba alrededor del club... Fueron días muy intensos, pero muy lindos", apuntó.

En otro orden de cosas, la 'Araña' explicó que otro de sus recuerdos más especiales es la imagen celebrando con Messi el Mundial de Catar 2022. "La foto con Leo en el Mundial es un sueño cumplido, poder jugar con él en la selección, Leo es mi ídolo desde chico. Obviamente quieres devolvérsela bien, darle los pases bien... Lo mejor con él es jugar con tranquilidad, tomárselo natural, intento seguir siendo yo", subrayó.

Por último, Álvarez repasó anécdotas personales y desveló de dónde surge el origen de su apodo. "Desde chiquito era muy inquieto, jugaba con mis hermanos que eran más grandes y no conseguían quitarme el balón, decían que parecía que tenía varias patas y no podían quitármelo. Ellos me pusieron el apodo 'Araña'", concluyó.