MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó este miércoles el doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis de octavos de final de la Liga de Campeones entre los rojiblancos y el Real Madrid, una situación por la que se sienten "ultrajados", porque "no se entiende y no se entenderá".

"Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos como ultrajados, violentados. Como que pasó algo que ¿Por qué pasó? No se entiende. Y no se entenderá", expresó el técnico argentino en un avance del programa de DAZN 'Simeone. Revelado'.

El entrenador rojiblanco recordó cómo vivió esa situación durante la tanda de penaltis en la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Real Madrid. "En ese momento caminaba, porque no estaba viendo los penaltis, y cuando veo que es gol, veo de repente que no y pregunto qué pasó, porque no lo había visto. Me cuentan que tocó dos veces la pelota, vale, habrá tocado dos veces", comenzó.

"Pero cuando vas a ver el partido y la pelota no la tocó es duro, porque hay mucho trabajo a partir de una situación puntual tan importante para desarrollarla como la desarrollaron y para transitarla como la transitaron", lamentó, porque "no era un penalti más", después de haber hecho "una Champions muy buena".

Y no puede evitar sentir "bronca". "Estas son las jugadas que quedarán para la historia del fútbol. Y a partir de estas seguramente cambiarán, como siempre pasa, las reglas", afirmó el argentino, en la semana en la que la IFAB aclaró la norma y aseguró que con la situación de Julián Álvarez se hubiera repetido el lanzamiento.

"Yo me acuerdo el gol de Ramos de Champions (en Milán, 2016), que yo estaba al lado del juez de línea, estaba viendo igual que él. Nada más que yo vi que era fuera de juego y él vio que no era. Pero se veía claramente que sí era. Después de 10 años, el árbitro dijo, 'nos equivocamos, fue offside'. Pero los momentos no vuelven. Y este momento no va a volver. Así que queda como un ultrajo directamente", concluyó.