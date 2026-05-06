La Justicia alemana bloquea un sitio web ilegal de retransmisiones deportivas

Archivo - Una cámara de televisión, durante un partido de la Bundesliga 2024-25. - Jan Woitas/dpa - Archivo

BERLÍN (ALEMANIA), 6 May. (dpa/EP) -

El Tribunal Regional de Colonia sentenció a favor del bloqueo de un sitio web ilegal que emitía retransmisiones deportivas en directo, incluidos partidos de la Bundesliga alemana, un fallo celebrado por el canal de televisión de 'streaming' deportivo DAZN y la Liga Alemana de Fútbol (DFL).

La sentencia judicial del Tribunal Regional de Colonia, en el oeste del país, es contra el sitio web 'livetv.sx', descrito en el comunicado de la DFL como "la mayor plataforma ilegal de retransmisión deportiva en Alemania", que ahora estipula que deberá ser bloqueada, beneficiándose también otros proveedores de televisión de pago, como Sky, MagentaTV y RTL+.

En su comunicado, la DFL celebró "una importante victoria legal en la lucha contra el robo de contenido" y describió la sentencia como un hito importante en la lucha contra la piratería deportiva organizada a gran escala en Alemania.

El sitio web "llevaba activo más de 13 años y se estima que representaba una parte significativa del consumo ilegal de retransmisiones deportivas en toda la región germanoparlante (Alemania, Austria y Suiza". En el comunicado, tanto DAZN como la DFL explicaron que "actualmente se están estudiando nuevas acciones legales contra las filiales" de ese sitio web.