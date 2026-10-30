Kane ganó el Balón de Oro a Mbappé por 28 puntos

Harry Kane, Balón de Oro 2026 - -/PA Wire/dpa

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés Harry Kane se hizo con el Balón de Oro esta semana por un estrecho margen de puntos, solo 28 más que el segundo clasificado, el ariete francés del Real Madrid Kylian Mbappé.

L'Equipe y France Footbal desvelaron este viernes el resultado de las votaciones de los 100 periodistas de todo el mundo encargados de premiar al mejor jugador del mundo el último año. Una edición que se sabía ajustada más que nunca, sin un favorito claro, y así quedó demostrado con el resultado de la votación.

Kane firmó 61 goles con el Bayern en una campaña donde fue la Bota de Oro europea con 36 tantos en la Bundesliga, y ganó el triplete nacional, quedándose a las puertas de la final de la Liga de Campeones, eliminados por el PSG. En la Copa del Mundo, el capitán de Inglaterra fue uno de los líderes de su selección en el Mundial de este verano, con seis goles y el tercer puesto.

Kane, de 33 años, ganó su primer Balón de Oro con 1.055 puntos, por los 1.027 de Mbappé. Mientras, en tercer lugar, ya algo más descolgado, quedó el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (881). El Top 5 se completó con Rodrigo Hernández y Leo Messi en 726 y 612.