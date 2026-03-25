Karanka agradece el "compromiso" de Pitarch: "El reflejo es la Absoluta"

Archivo - El director técnico de Desarrollo y de la selección absoluta masculina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aitor Karanka, en rueda de prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director técnico de Desarrollo y de la selección absoluta masculina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aitor Karanka, destacó a jugadores como Thiago Pitarch, convocado con la Sub-19, o Cristhian Mosquera, "dos grandes ejemplos de compromiso", porque "el reflejo es la Absoluta".

"Thiago (Pitarch) es el ejemplo de lo que se está trabajando en la Federación, de compromiso en la absoluta. Tenemos otro jugador como es Cristhian Mosquera, que en estos momentos que pueden recibir llamadas de otras selecciones se ven identificados con la selección española y es de agradecer ese compromiso", dijo Karanka a preguntas de los medios tras la presentación del acuerdo de patrocinio entre Movistar y los combinados nacionales.

El joven jugador madridista jugará en este parón internacional con la selección española Sub-19 y no con la Sub-21, aunque era uno de los alicientes ya que también puede ser seleccionado por Marruecos. Y el seleccionador David Gordo reconoció que "está preparado para jugar con la Sub-21", pero decidieron que "lo más conveniente en este momento es que juegue con la Sub-19".

Ahora, Karanka ensalzó que el reflejo en el que se miran este tipo de jugadores "es la absoluta, es el nivel de compromiso que tienen los jugadores cada vez que vienen aquí". "Yo creo que Thiago, como Mosquera ahora, para la RFEF son dos grandes ejemplos de ese compromiso. Y aparte de la calidad que tiene, evidentemente", agregó.