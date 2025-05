Karanka: "Lo que ha ganado Xabi Alonso en dos años y medio no es casualidad, es un grandísimo entrenador"

"Cuando se juntan Yamal y Nico Williams parece que son los niños cuando juegan en el recreo, tienen alegría y parece que no tienen presión"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid y el Athletic Club Aitor Karanka cree que "lo que ha ganado Xabi Alonso" en dos años y medio con el Bayer Leverkusen "no es casualidad", porque "ya es un grandísimo entrenador" y en el conjunto merengue "se va a notar la mano" del vasco, al mismo tiempo que opina que el italiano Carlo Ancelotti es "el mejor" técnico "que ha podido tener el Madrid desde hace mucho tiempo".

"Lo que ha hecho Xabi en Alemania ha sido espectacular. Aparte de tener una grandísima relación con él, tuve la oportunidad de ir a verle a entrenamientos, a partidos, y te das cuenta que lo que ha ganado en dos años y medio no es casualidad", afirmó el exfutbolista en una entrevista a Europa Press en la presentación de su campus en Villanueva del Pardillo del 7 al 11 de julio.

El que fuera segundo de José Mourinho en el Real Madrid alabó la "forma de trabajar" de Xabi Alonso como técnico en Leverkusen, donde generó "un ambiente muy bonito". "Aquí en el Madrid, a ver qué pasa, a ver qué jugadores vienen, pero seguro que se va a notar la mano, porque ya es un grandísimo entrenador y todos los entrenadores que ha tenido, con los que ha jugado, ya veían la capacidad que tenía Xabi", elogió.

Aunque no se quiso olvidar de Carlo Ancelotti, que dio por finiquitada su segunda etapa en el club como el entrenador más laureado del club con 15 trofeos. Para Karanka, "es el mejor entrenador que ha podido tener el Madrid hace mucho tiempo", pero "no solo por el palmarés". "Muchas veces es injusto destacando el palmarés de alguien, pero yo creo que, aparte del palmarés de Carlo, es su forma de ser, la imagen que da siempre, sus conocimientos", agregó.

El vasco, de 51 años, también tuvo "la suerte, el privilegio, de compartir" el primer año en el Real Madrid de Luka Modric, que tampoco continuará la próxima temporada. "Fue complicado para él y desde el primer momento te das cuenta que era especial, porque para muchos jugadores, incluso de muchísimo nivel, el venir al Madrid no es fácil y darte cuenta hasta que no estás lo que es el Real Madrid cuesta un poco. Entonces, fue difícil para él, pero veías que iba a sacar el gran jugador que es y no es que lo haya demostrado, sino que lo ha demostrado por mil", relató.

El ganador de tres Copas de Europa con el Real Madrid analizó también el transcurso de LaLiga EA Sports, admitiendo que "nadie contaba" con que el FC Barcelona "iba a estar a ese nivel". "Los chicos que han salido y los que venían del año pasado han dado un nivel altísimo", aplaudió sobre los blaugrana. "El Madrid ha competido hasta el final casi todo, pero tampoco se puede ganar la Champions todos los años como estamos acostumbrados", comentó sobre el final de curso de los blancos.

"Ahora mismo el objetivo es el Mundial de Clubes y si se gana el Mundial de Clubes, que ojalá se gane, el día siguiente será ganar el próximo partido de pretemporada. Esa es la idea que tiene que tener todo el mundo que viene al Madrid, porque esa es la exigencia", agregó Karanka fijando el siguiente objetivo madridista tras un curso sin ninguno de los tres grandes títulos.

Además, Karanka no se olvidó del Athletic Club, equipo en el que creció y donde jugó de 1993 a 1997 y 2002 a 2006, y reconoció que fue "una pena" que el club rojiblanco no ganara la Europa League. "Había muchas ganas, sobre todo por ser en Bilbao, pero sí que es verdad que lo que está haciendo Ernesto (Valverde) también es increíble. Tuve la suerte y el privilegio de ser su compañero y de tenerlo como entrenador", afirmó.

Karanka, internacional en una ocasión con España, reveló que las expectativas con la 'Roja' son altas. "Como observador técnico de UEFA, hice toda la Eurocopa analizando a la selección y este año igual en la Final a Cuatro con esos jugadores, con ese ambiente, con Luis de la Fuente dirigiendo todo. Parece un equipo y cuando se juntan Lamine (Yamal), Nico (Williams) y demás parece que son los niños cuando juegan el recreo, tienen esa alegría, parece que no tienen esa presión y hacen todo con tanta normalidad que es increíble", señaló.

Ahora, el vasco no tiene equipo y está centrado en su Campus en Villanueva del Pardillo, del 7 al 11 de julio, mientras espera un proyecto que le "convenza". "Si no, empezaremos a preparar congresos, seguir con UEFA, que estoy disfrutando y aprendiendo muchísimo y a ver qué pasa", comentó sobre el futuro.

"Disfrutar con los niños, con los monitores, es el objetivo, que los críos jueguen al fútbol, que se diviertan, educar en los valores que tiene el fútbol. Encantado de estar aquí en Villanueva, y hacer lo que queremos o queríamos a esa edad todos: disfrutar y aprender y pasarlo bien", enumeró sobre su campus.

Y, finalmente, reflexionó sobre la importancia de las canteras y la aportación de los jugadores jóvenes. "Cuando vienes de Lezama, eso siempre se lleva, y cuando voy a los clubes, siempre echo una mirada hacia abajo porque hace ilusión cuando ves que puedes contar con la cantera, porque es un reflejo para los que vienen por detrás, que vean que en el primer equipo van a tener una oportunidad. Es difícil cuando estás en la cantera y ves que arriba no llegan. Cuando haces debutar a algún chaval, siempre es una alegría", concluyó.