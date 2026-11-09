Kerolin Nicoli estará 4 semanas fuera por una lesión en el sóleo

La jugadora del Barça Femení Kerolin Nicoli - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del primer equipo del Barça Femení Kerolin Nicoli sufre una lesión miofibrilar en el sóleo de la pierna derecha y permanecerá un tiempo estimado de cuatro semanas de baja, según ha informado este lunes la entidad blaugrana a través de un comunicado médico.

El club barcelonista ha detallado que el tiempo de recuperación previsto para la futbolista brasileña oscilará en torno al mes tras confirmarse el alcance del contratiempo muscular detectado en la pierna derecha. Así, se perderá los siguientes duelos de la Liga F Moeve y, mínimo, los dos duelos de Champions ante Arsenal y Servette.

De esta forma, Kerolin se une a la lista de bajas del conjunto culé, en la que también se encuentra la portuguesa Kika Nazareth después de haber sufrido el pasado 1 de noviembre una lesión miofibrilar en el recto anterior de la pierna derecha con un pronóstico de ausencia de entre cuatro y cinco semanas.

Asimismo, forman parte de la nómina de ausencias las futbolistas Irene Paredes y Laia Aleixandri, mientras que Clara Serrajordi se mantiene pendiente de la evolución de sus molestias en el tobillo y Vicky López continúa con la recuperación de su dolencia, si bien su regreso parece haberse complicado.