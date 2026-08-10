Kika Nazareth, cuatro semanas de baja en el Barça Femení por una lesión muscular

Kika Nazareth en un entrenamiento de la pretemporada 2026/27 con el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Kika Nazareth estará alrededor de cuatro semanas de baja debido a una lesión en la porción pubofemoral del aductor mayor del muslo izquierdo, según informó este lunes el club blaugrana, por lo que se perderá el inicio de la temporada y el Trofeu Joan Gamper del próximo 21 de agosto ante el Brighton & Hove Albion Women.

La internacional portuguesa se lesionó durante el 'stage' de pretemporada que el equipo llevó a cabo en Andorra La Vella (Andorra). Kika Nazareth tuvo que retirarse antes de tiempo del entrenamiento matinal del pasado viernes en el Estadi Comunal y, tras someterse a las correspondientes pruebas médicas, se ha confirmado el alcance de la lesión.

"La jugadora del primer equipo Kika Nazareth presenta una lesión de la porción pubofemoral del aductor mayor del muslo izquierdo. Se establece un periodo estimado de recuperación de 4 semanas, sujeto a la evolución clínica y funcional", señaló el FC Barcelona.

De cumplirse este periodo de recuperación, Kika Nazareth no estaría disponible para el estreno del Barça Femení en la Liga F Moeve, previsto ante el Tenerife, ni para la segunda jornada frente al Sevilla.

La portuguesa afrontará así el inicio de temporada desde fuera del grupo, aunque el plazo estimado de cuatro semanas sitúa su regreso en fechas próximas al comienzo de la Fase Liga de la Liga de Campeones femenina, que arrancará los días 22 y 23 de septiembre, por lo que en principio debería estar recuperada o en la fase final de su puesta a punto, siempre pendiente de su evolución.